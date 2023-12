--Alto al terror en el campo: CNOG --Entre disparos y drones huyen del triángulo…

ASESINATO.- Los ganaderos del país cerraron filas contra la serie de ataques a productores y directivos de asociaciones en el territorio nacional, una situación que se replica en diferentes entidades y ayer cobró la vida de Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas.

CNOG.- Un posicionamiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, respaldado por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua que preside Álvaro Bustillos, para elevar el reclamo a los tres niveles de gobierno y se ponga un alto al secuestro, la extorsión y el cobro de piso.

RURAL.- Las 51 uniones y las 47 asambleas pidieron implementar operativos especiales en el sector rural de la República, que permitan a miles de productores primarios desarrollar sus actividades sin la incertidumbre de que en ello pierdan la vida y queden desamparadas sus familias.

MERECEN.- De ello depende —acotaron— el suministro alimentario de 130 millones de mexicanos y como todos los ciudadanos, los ganaderos merecen seguridad. Una postura que ya se venía manifestando, desde que se realizó la LXXXVII Convención Nacional en mayo pasado en Chihuahua capital.

PIE.- En ese foro que reunió a todos los empresarios del ramo, Álvaro Bustillos destacó que el sector está de pie, no de rodillas ante una Federación que los ha maltratado porque no sólo no les da apoyos pese a sequías sino que les ha quitado cada vez más recursos etiquetados en programas ya establecidos, adoptan decisiones arbitrarias en el manejo del agua y para cerrar con broche de oro no frena al crimen organizado.

SEGOB.- Tras darse a conocer el oficio enviado a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para solicitar vigilancia permanente en poblados del municipio de Guadalupe y Calvo para 60 personas de la etnia ódami que fueron desplazados por las células delictivas que dominan esa región que forma parte del triángulo dorado, el gobierno federal no ha emitido una respuesta.

ESTADO.- En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a cargo de Gilberto Loya se sumó a la petición del fiscal general del Estado, César Jáuregui, para que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional los apoyen con más elementos y en conjunto se refuerce la seguridad en especial, en el seccional de Baborigame.

DRONES.- Los desplazados, que además clamaron por la intervención de las autoridades para buscar a dos jóvenes y dos menores desaparecidos entre el 15 y el 19 de diciembre. Eso fue lo que motivó a la elaboración de la carta en la que se describe que en esas comunidades hay rondines constantes de hombres armados, se escuchan balaceras y sobrevuelan drones.

C.C.P.- Firmada por Juan Manuel González, obispo de la Tarahumara; Gabriel Parga, párroco de Baborigame; el sacerdote Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Diana Villalobos Díaz, directora de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. la misiva se hizo llegar también a Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana así como Clara Luz Flores, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONTACTO.- Asimismo, se envió a Jáuregui Moreno, Loya Chávez y Norma Ledezma, titular de la CEAVE quienes están en contacto con los activistas, la Diócesis de la Tarahumara y el padre “Pato” Ávila, con quienes se conformó una mesa institucional desde que ocurrieron los crímenes de los dos jesuitas y el guía de turistas en Cerocahui, Urique en 2022.

PRESUPUESTO.- Privó la mayoría de votos para aprobar ayer la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado 2024 por 100 mil 546 millones 562 mil 853 pesos que no implicará, como ya se había señalado, nuevos impuestos ni incrementos por arriba de la variación inflacionaria, tampoco la contratación de deuda de largo plazo y sí contempla los pagos de la de corto plazo.

RESERVAS.- Los diputados sesionaron por la tarde para revisar lo relativo a ese tema y revisar las reservas presentadas para evaluar a cuáles darán entrada o no, como la relacionada con el registro y la expedición de los medios de identificación vehicular para vehículos todoterreno ya que en días pasados se aprobó una reforma a la Ley Estatal de Derechos y se exentó del pago de derechos a las cuatrimotos utilizadas en el campo o el dueño cuente con domicilio rural.

NAVIDAD.- El exgobernador César Horacio D. J. seguirá hospitalizado al menos hasta el jueves, ya que al practicarle estudios su médico detectó que se le debía operar por un padecimiento del aparato digestivo relacionado con hemorragias por los divertículos, sin embargo, deben controlar primero la arritmia cardíaca, con lo cual es probable que pase la Navidad en Star Médica en lugar del Cereso de Aquiles Serdán.