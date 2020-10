AMLO de gira en Juárez

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su visita a Chihuahua no contempla reunirse con el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, ya que la relación entre ambos no es buena y no tiene caso que se dé la reunión, ya que se sienten ofendidos por el mandatario estatal.