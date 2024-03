10:12 a.m.

Emma de mi corazón. Cómo cual se dice, la niña de mis ojos. La que desde el primer momento en que te aferraste a nacer me traías con canas verdes, porque un día antes terminamos hasta la madrugada de pintar el cuarto de tu hermano. Emma de mi alma, la que no se esperó a su fecha programada de nacimiento, ella quiso este día y así fue, un 12 de marzo del 2023 a las 10:12 de la mañana, que fue cuando escuché por primera vez ese llanto fuerte con el que me decías que ya habías llegado y que tenía que estar listo porque no había más tiempo de espera.

Así, como ese torbellino de vida que a diario nos arranca sonrisas y que la ternura invade cada momento y espacio en nuestra familia, llegaste para completar nuestras vidas, representas esa pieza del rompecabezas familiar donde ya somos cuatro integrantes. Emma Regina, la espera fue un poco larga pero la alegría de la que nos invades infinita. Ya imagino todo lo que puedas ser y de lo que te vamos a enseñar, tanto tu mamá, como tu hermano y yo.

De que nos queda un camino muy largo por recorrer, esa es una realidad y pido a Dios y a la vida que así sea. Tan sólo una cara o mueca que siempre nos haces, es motivo suficiente para cambiar el día y ver la vida de manera más positiva. Tu llegada fue transformadora y aunque hasta este día tu llanto es como un despertador por las noches, tu mirada me da una paz y tranquilidad que es imposible no abrazarte con tanto amor.

Emma Regina, cual título nobiliario de princesa, de heredera de grandes valores y principios que como familia te habremos de inculcar, pero con esa curiosidad que desde hoy te caracteriza habrás de combinarlo con valentía y carácter, porque desde este instante así se visualiza tu personalidad. Eres inquieta, todo un remolino, bastante inquieta (recalco), no cabe duda que cada persona somos distintos, aún siendo de la misma sangre o compartiendo entornos.

Es tu primer año de vida, Emma. Me queda claro que evidentemente estas palabras no las comprenderás si te las digo o te las leo, pero en un futuro quiero que sepas el significado que le has impregnado a nuestras vidas, porque la llegada de alguien más a nuestra familia, más de una mujer, nos cambia por completo. No puedo dejar de lado la ansiedad de ese futuro que te depara, del que quisiera que nunca una lágrima rodara por tu mejilla si de dolor o tristeza se tratase. Menos que alguien te causara daño alguno o menosprecio.

La luz que nos has traído, es inexplicable, pero es algo que a diario vivo y siento, pues con el simple hecho de cargarte, abrazarte y llenarte de besos, me cambias todo estado de ánimo. Tengo que aclarar que no usurpas el amor hacia tu madre, hay que ser sinceros con eso, son cosas muy distintas, pero eres mi hija y siempre lo serás, con mi sangre y mi apellido, pero con tu futuro libre y respaldado por mí en cualquier decisión que años más adelante venga.

Mi Emma Regina, mi amor, mi día, mi vida. Más que mi princesa, extensión de mi ser, de mi mismo. Fuiste y serás siempre esa niña arcoíris que llegó con el anuncio de vida a borrar toda tristeza de una ausencia previa y dolorosa. Mi Emma Regina, te amamos y gracias porque sin saberlo eres uno de los seres que más lecciones me das en todos los sentidos.

Feliz cumpleaños, Emma.

Comentarios: eduardo.barbosa.saenz@gmail.com

Redes sociales:

*Facebook Eduardo Barbosa Sáenz: /BarbosaSaenzEduardo

*Twitter: @EBarbosaSaenz