11 millones son nada

Por Guillermo Luján Peña





En esta semana pasada, Carlos Loret de Mola y su equipo de trabajo de LATINUS investigaron y documentaron operaciones por 100 millones de pesos, en donde el gobierno federal les ha dado contratos a empresas que son de los meros compas de “Andy”, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente que vive humildemente en el Palacio Nacional, en un claro tráfico de influencias. Son empresas creadas en el sexenio y terminando, desaparecen.

Los amigos de Andy formaron varias empresas para poder concursar en las licitaciones públicas, como si realmente hubiera competencia, pero eran los mismos y por supuesto que siempre ganaban, con una empresa o la otra.

El presidente había dicho en varias ocasiones que no permitiría la corrupción de ninguno de sus colaboradores y mucho menos de su familia, hermanos, hijos o parientes que usaran sus influencias para lograr beneficios indebidos de su gobierno.

Se revelaron videos en donde aparecen sus hermanos, Pío y Martín, recibiendo fajos de billetes de parte del gobierno de Chiapas, que era gobernado por uno de los niños verdes y ¿Qué dijo el presidente de sus hermanos? Son ayudas económicas para nuestro movimiento. ¿Y qué dijo cuando su prima Felipa obtuvo contratos de Pemex,por 18 millones de dólares, es decir unos 300 millones de pesos?

¿Qué sucedió con estos actos de corrupción? Nada, absolutamente nada, porque dice el presidente que no somos iguales y claro que no lo somos, ellos salieron corregidos y aumentados en forma superlativa. ¿Qué ha pasado con el enorme desvío de SEGALMEX, documentado por la Auditoría Superior de la Federación, donde su director y protegido del presidente López, Ignacio Ovalle Fernández, desapareció 15 mil millones de pesos, es decir casi tres veces la famosa “estafa maestra” del sexenio pasado de Peña Nieto? La corrupción está peor que nunca, se quieren acabar el país.

En la Mañanera, donde la mayoría de los periodistas son chayoteras del presidente, siempre hubo por ahí alguno que le preguntó sobre el tráfico de influencias de Andy, el presidente no pudo ocultar su enojo, la boca se le torció y a duras penas pudo contestar, sin embargo en su respuesta no negó que la información fuera mentira o falsa, las empresas existen, son de amigos de Andy… ¿Y? dijo el presidente de forma retadora, es decir, que la corrupción sigue a todo lo que da y porque es su hijo... 100 millones no es nada, dijo, el colmo de la desvergüenza, y menos para alguien como López, que dice que vive con $200 en la bolsa.

Por esta razón es que le dio las obras insignias de este gobierno al Ejército, de esa manera se consideran de seguridad nacional y no dan ninguna información de montos de inversión y pueden ordeñarles todo lo que quieran, así está en el secreto, la construcción del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y la avionera de Felipe Angeles.

100 millones no son nada, es decir que ellos se llevan sólo cantidades mayores que valgan la pena y que les sirvan para comprar votos en el 2024.