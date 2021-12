1,123 días como hoy

Vamos mejor que nunca, debido a las políticas y acciones de gobierno hemos podido eliminar la corrupción. El nuevo aeropuerto será mucho mejor que el proyectado por Peña Nieto. Los programas sociales están reduciendo la pobreza, que por cierto es menor. La pandemia no era tal, bueno sí, la estamos dominando, no usemos las mascarillas, ¡abrácense!, ese avión se vende, bueno…. si no se vende se rifa, bueno se rifa y les damos premio a varios, ya terminamos después de dos años de entregar los premios. No estamos militarizando al país, defenderemos la autonomía y protegeremos a los migrantes centroamericanos. Creceremos a más del 4% anual.

Y no tengo tantos argumentos como muchos de los críticos y periodistas que llevan mejor récord que yo. Pero lo cierto es que han sido ya 1,123 días con asuntos que parecería, o mejor dicho quisiéramos fuera una broma del “Día de los Inocentes”.

Muchos desearíamos que la realidad superara lo que hoy nos avasalla. Pero no, hemos sido envueltos en las ideas y acciones que nos tienen hoy preocupados, probando la resiliencia, buscando opciones, algunos saliendo del país o al menos sus capitales, tratando de entender cómo resolvemos o vamos a resolver en el futuro este embrollo.

Triste realidad es que no ha sido broma, no se puede decir que no es cierto, y ahora hay que actuar, hay que resolver en nuestros entornos, nuestras ciudades y comunidades cercanas, tomando cartas en el asunto y creando nuestra realidad, desarrollando las acciones que puedan hacer ver 1,123 días como una gran pesadilla de la cual se podrá despertar.

Cuán preocupante que los tremendos incrementos a los salarios mínimos no han creado el nivel de bienestar pretendido. NO hay congruencia en un sistema político que desarrolle verdaderas oportunidades, qué importante que todos pudiéramos apreciar que las dádivas no generan riqueza, que la autonomía de las personas para subsistir está por encima de la inmediatez de un beneficio por no tener trabajo, por ejemplo. Generar trabajos o negocios mejor remunerados deben ser un matrimonio con productividad, con el círculo virtuoso de ganar-ganar. Y al tiempo ir equilibrando la sociedad, reduciendo sus diametrales diferencias, pero no a punta de hacha, sino de labrar la tierra y trabajar en equipo.

Vamos hoy a recordar que el Día de los Santos Inocentes, tiene el significado de niños que padecieron una injusticia por un temor, por una soberbia de un gobernante irracional, dato interesante, ¡no logró su cometido! Así pues, fuera de la trivialidad con que lo llevamos a hacernos bromas, pensemos que hay que preocuparnos por esos niños, que ahora son o serán nuestros descendientes, que deben pensar como un solo ser, como un solo país, y con la ambición basada en el esfuerzo y la justicia.

Termina el 2021 y deseo a todos que el 2022 sea mejor, que encontremos las fórmulas de trabajo y convivencia que nos ayuden a ser mejores y que nuestra sociedad lo sea también, el respeto, la paz, el amor y por supuesto la salud, estén en sus hogares, ¡feliz año!