14 y Contando

Por Mario Ramírez

La temporada 2021/2022 ha llegado a su fin en todo el mundo, y llegó a su conclusión en París con la final del torneo más importante a nivel de clubes. El Real Madrid resultó ganador por decimocuarta ocasión en la historia de la insuperable Champions League, por mucho, más que cualquier otro club. Sin embargo la de esta edición tendrá un sabor mucho más glorioso que las demás, pues ha sido la del camino más épico, más dramático, más fantasioso, más surreal. La novela que se vivió durante todas las fases knock-out fue digna de una película ganadora del Oscar. Tres veces se vio destruida en el suelo la camiseta blanca y tres veces se levantó como bandera a seguir ondeando.





Entre tantos significados destaca el hecho de haber dejado en el trayecto a las tres más grandes inversiones de futbol en el siglo; Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. Un rotundo golpe sobre la mesa que ha dejado claro que se necesita mucho más que una cartera gorda para alcanzar la trascendencia en este deporte, hace falta conseguir eso que no se puede comprar, esa esencia indescriptible que sola la historia puede tallar.





Al principio de la temporada se hablaba de un año de transición para el Madrid, pues el, probablemente, mejor entrenador en la historia del club se había despedido y el gran capitán se había hecho a un lado. El plantel no era malo, pero no prometía tanto. Sin embargo, Éder Militao se creció ante el adiós de los centrales de antaño y el recién llegado David Alaba entendió desde el día uno donde estaba parado. Dani Carvajal logró encontrar su mejor nivel cuando más se le necesitó y volvió a volar por la banda derecha. La CMK de Casemiro, Modric y Kroos sigue gritando que es el mejor medio campo de la historia, el triángulo de las bermudas consigue en conjunto su cuarta orejona, comandada por un #10 anormal que desafía las leyes de la naturaleza, 36 años que reflejan su inteligencia dentro del campo pero no su condición física digna de un adolescente. Los 15 pulmones de Federico Valverde impulsados por el amor a su cantera. Un Vinicius que se sobrepuso ante todas las críticas y ataques, un chico que con 18 años se le cargó con demasiada responsabilidad y que lejos de quejarse, trabajó, aceptó, maduró y hoy anota el gol más importante de la temporada. Relevos de lujo entre los que destacan el milagroso e infravalorado Rodrygo, Eduardo Camavinga que parece tener 20 años jugando al futbol y no tiene ni 20 años en este mundo, el amado Nacho Fernández representando a la perfección lo que es el Madridismo en su máxima expresión y Marcelo, que se despide del club como su máximo ganador histórico.





Thibaut Courtois, cuyo nivel es un insulto para los demás guardametas del planeta, entregando en la final la que, muy probablemente, es la mejor actuación de un portero en la historia, está para discutirse si es el pico más alto al que ha llegado un portero alguna vez. Y Karim Benzema, el capitán, figura y goleador del Santiago Bernabéu, entregando como siempre una temporada que roza la perfección pero que ahora al fin es valorada por el orbe por estar en el foco de atención, lo cual lo tiene como favorito para ganar el balón de oro por lo que es actualmente, el mejor futbolista del Mundo.





Cuando Florentino Pérez estaba buscando un entrenador para esta temporada le marcó a Carlo Ancelotti, quien dijo “Presi, si está buscando al mejor DT del mundo, está en la línea correcta”. El director técnico que entiende el lenguaje que se habla en la casa blanca y que hoy rompe un récord como estratega. 14 Champions League merengues ¿Cómo negarlo? El mejor equipo de todos los tiempos.

Mario Ramírez / @LaFutboliza