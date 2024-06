15 y contando

Pocas cosas son indiscutibles en la industria del deporte a nivel mundial, pero hoy es momento de hablar de una de ellas, uno de esos aspectos que deben considerarse como “absolutos”. Hablemos del absoluto que significa ser el equipo de futbol más grande de la historia, hablemos del ya 15 veces campeón de Europa, hablemos del Real Madrid.

El sábado primero de junio, en el que es popularmente conocido como el estadio más importante del planeta, se llevó a cabo la final de la UEFA Champions League temporada 2023/2024. Wembley albergó como protagonistas al caballo negro (con amarillo) del torneo y al eternamente favorito de la competición. Auras totalmente opuestas.

El trámite del partido fue confuso pero entretenido. El Borussia Dortmund dominó el primer tiempo de portería a portería con el balón a su antojo, generando más de una ocasión clara de gol pero con lo que finalmente no pudieron capitalizar ninguna oportunidad. El segundo tiempo llegó y nos presentó un duelo más parejo hasta el minuto 74. El planeta entero sabe como funciona el Real Madrid, si se tiene la fortuna de enfrentarlo algún día en el que sus jugadores no están conectados, tienes que matarlos ya, con cada disparo y con cada oportunidad que se presente porque si no, el muerto serás tú. Llegó ese minuto 74 y Dani Carvajal clavó el primero para los merengues con lo cual ya todo el mundo vio venir que esto estaba decidido. Nueve minutos después llegó Vinicius Junior (debatiblemente el mejor jugador del mundo) a comprobar la teoría.

Champions League especial para el Real Madrid por muchos motivos. La despedida de Toni Kroos del futbol de clubes retirándose en lo más alto y logrando convertirse en el jugador con más Copas de Europa junto a sus compañeros: La leyenda Luka Modric, el héroe del día Dani Carvajal y el capitán Nacho Fernández, todos ellos agregados al histórico Paco Gento con seis UCL. La quinta de Ancelotti como DT pero la séptima en total, la primera de Bellingham y coronándose en su tierra, la segunda de una camada joven con Valverde, Camavinga, Rodrygo y Vinicius, que de dos finales, lleva dos títulos y dos anotaciones. La sexta en los últimos 11 años al igual que las seis que se ganaron en los primeros 11 años de la Copa de Europa.

Es un absoluto que el Real Madrid es el club más grande en la historia del futbol, aquel que no lo quiera admitir, está opinando desde el odio. 15 Champions League en total, más del doble sobre su perseguidor más cercano (AC Milan con 7) y el triple sobre su acérrimo rival (Barcelona con 5). El ADN madridista es 100% real, el romanticismo entre el Madrid y la orejona es 100% real y el hecho de que es el favorito a levantar la Champions otra vez el próximo año es 100% real. El club más grande de todos los tiempos y el club más grande de la actualidad, al cual, por si fuera poco, ya podemos agregarle en su plantilla a… Kylian Mbappé.





Mario Ramírez / Tiktok: @la.futboliza