168 años de un gran talento

Por Paulina Morales Fragoso





Vicent Willem Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Groot Zundert, Países Bajos.

Hoy en día, no hay lugar donde no se conozca ese nombre, y todas las personas pueden mencionar por lo menos una de sus grandes obras. Pero, lamentablemente, no todo el tiempo ha sido así.

Mientras vivía, Vicent no era respetado como pintor. Todos pensaban que estaba loco y no lo tomaban enserio. Decían que no tenía talento, por lo que únicamente llegó a vender una sola de sus pinturas.

“Tal vez Dios me hizo un pintor para gente que aún no nace” – Decía mientras se disponía a seguir pintando. Y así fue.

Su historia es trágica. Sufrió durante casi toda su vida, vivió entre la pobreza, deshonra y enfermedades.

Tuvo varios empleos en los que se destaca comerciante de arte. Intentó estudiar teología, fue misionero y predicador en Bélgica, donde fue rechazado por la iglesia.

Van Gogh estudió en una academia de Antwer en donde descubrió a Rubens y otros artistas que lo influenciaron para tener su estilo tan característico, por ejemplo de las impresiones en madera japonesas.

Con ayuda de su hermano Theo, intentó abrir una escuela de arte en la ciudad de Arles, en conjunto con su amigo el pintor Gauguin.

Sufrió trastornos y enfermedades mentales, Incluyendo epilepsia.

En cuanto al hecho de que se cortara la oreja existen varias historias.

La más común es que se la cortó por amor a una mujer, para regalársela. Otros dicen que fue porque le rompieron el corazón.

También se cuenta que se le cortó una parte en una riña que tuvo.

O que se sintió abandonado por su amigo Gauguin.

Por tal motivo fue internado en un hospital para enfermos mentales.

Esto fue un parteaguas muy importante, pues desde la ventana de su habitación, pintó un cúmulo de cuadros.

Disfrutaba pintar al aire libre. Decía que la naturaleza es el reflejo más puro de la belleza y de Dios. Siempre manifestó que pintar lo conectaba con él, con sus emociones y lo hacía sentir menos solo.

“Cuando veo un paisaje abierto no veo más que eternidad. ¿Seré el único que ve eso? ¿Habrá algo más sobre nuestra existencia? ”

Falleció a la edad de 37 años, el 30 de julio de 1890. La versión más conocida es que intentó quitarse la vida mediante un disparo, dando resultado 2 días después. Pero también se habla de que en una revuelta lo hirieron e intentó encubrir al responsable.

Realizó alrededor de 900 pinturas y más de 1600 dibujos. Así como 800 cartas, la mayoría dedicadas a su hermano Theo, en donde a menudo incluía los primeros bocetos de sus obras.

Entre sus pinturas más famosas se encuentran La noche estrellada, Los girasoles, Terraza de café por la noche, Almendro en flor.

Sus obras se exhiben en diversos museos alrededor del mundo y existen lugares dedicados a hacerle homenaje.

Aun cuando no sabemos su historia exacta, sus obras y su vida han trascendido a lo largo de los años.

Si pudiéramos traer a Van Gogh al mundo actual, estaría realmente impresionado porque por fin es reconocido mundialmente.

Sin duda un gran pintor con un gran talento.