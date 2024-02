2 años de resultados

La gobernadora Maru Campos rindió su segundo informe de RESULTADOS, así con mayúscula, porque en apenas dos años en Chihuahua tenemos un gobierno que con mucho trabajo y compromiso le ha cumplido a los chihuahuenses.

A veces se nos olvida las condiciones en que nuestra gobernadora recibió el estado. Endeudado, paralizado y con una serie de necesidades impostergables a las que ha ido haciéndoles frente una a una. De aquellos entonces, no vale la pena hablar, solamente no olvidar, porque el que olvida su historia está condenada a repetirla. Sólo diré que la corrupción y la incapacidad que caracterizó a los últimos dos gobiernos del estado no se deben repetir.

Pero regreso al tema: de lo más impactante es sin duda el extraordinario manejo financiero de la administración estatal. Hoy por hoy Gobierno del Estado hace frente a sus compromisos en tiempo, paga a sus proveedores, resuelve necesidades y, por si eso fuera poco, paga su deuda. Esta administración estatal ha logrado reducir en un 15% la deuda heredada, sin comprometer el ejercicio del presupuesto.

En este sentido, también vale decir que mientras el gobierno federal se endeuda en 1.9 billones de pesos, en Chihuahua, no solo no se contrata nueva deuda, sino que se está pagando la que se tiene.

También somos el estado con mayor crecimiento en empleo formal; ese es un logro monumental que refleja la confianza que los inversionistas tienen en nuestro estado, lo cual no sería posible sin la certeza que ofrece el gobierno que ha generado las condiciones idóneas para que los empresarios creen los empleos de calidad y bien pagados que necesitamos. Una extraordinaria noticia.

Igual que en salud, donde se destinaron 602 millones de pesos en unidades médicas o la atención a más de 900 mil personas de manera gratuita. En este apartado la gobernadora hizo un anunció muy, muy importante: la creación de MediChihuahua la cual es una iniciativa nacida para los chihuahuenses, se trata de atención médica gratuita y de calidad para quienes no tengan servicio médico. El gobierno federal ha colapsado los servicios de salud de nuestro país y la gobernadora tomó el toro por los cuernos y aquí está presentado esta solución a un problema creado por la corrupción, incapacidad y negligencia del gobierno morenista.

La disminución de los homicidios en un 21% es el resultado de la inversión de más de 1600 millones de pesos en equipamiento policiaco. Cierto, la seguridad sigue siendo tarea pendiente, pero no podemos dejar de reconocer este avance, sobre todo tomando en cuenta la postura cómoda, casi cómplice, del gobierno federal con los criminales y el abandono en que tiene a nuestro estado, es doblemente loable.

Y tratándose del agua también hay mucho que decir por ejemplo, para incrementar la cobertura de agua potable en el estado, se invirtieron $1,016,842,527.97, en beneficio de casi 1,943,917 de habitantes; y también se invirtieron $585,434,981 en la rehabilitación de redes sanitarias, descargas sanitarias, presas de contención, rehabilitación de colectores, alcantarillado sanitario, entre otras, en beneficio de 1,657,511 habitantes, entre muchas otras acciones y programas para beneficio de todas y todos.

Fue un informe de verdaderos resultados. Apenas van dos años de gobierno, es indudable que el trabajo y el compromiso de la gobernadora es palpable a través esta administración responsable que está haciendo de los recursos públicos para beneficio de todas y todos. Enhorabuena





Lic. Francisco ¨Paco¨ Navarro.