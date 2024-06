2 de junio, respeto a la pluralidad

La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible

Benito Juárez





Gentil lector, saludarle en esta entrega mensual cobra un mayor significado, hoy 2 junio, las y los mexicanos tenemos el deber cívico y compromiso social con nuestro país, las urnas están dispuestas para recibir a través de la vía del voto libre, directo y secreto, la aspiración de un proyecto de estado y de nación que coincida con su forma de pensar.

Como modelo de democracia y conscientes de lo que implica el ejercicio de una elección constitucional, nuestra voz es de gran valía y sustancialmente importante para el desarrollo de nuestra sociedad en todos y cada uno de los ámbitos, por ello, es imperante la necesidad de volcarnos a las urnas en este día, eso sí, como un estricto respeto a la pluralidad, que lejos de crear un vacío, enriquece la vida política de nuestro país.

La familia magisterial goza de la democracia interna, ya que somos el primer sindicato mexicano en elegir a sus representantes mediante el voto universal, siendo un ejemplo no solamente de organización, sino de civilidad y de participación, estoy seguro que como en su momento lo fue para elegir el futuro de nuestro instituto sindical, las y los trabajadores de la educación atenderemos el llamado para salir a votar este domingo.

Quiero ser muy claro y reiterativo, estas líneas son las palabras de su servidor como ciudadano, y en ellas quiero firmemente expresar la importancia de no ser parte del abstencionismo electoral, no importa sus ideologías, afinidades o simpatía, no importa el color, ni la persona, importa el hecho de que ejerzamos nuestro derecho mexicano.

Esta jornada electoral concluirá en su desarrollo incluso antes de que el reloj marque la media noche y a partir de ese momento empezará una nueva etapa, misma que debemos afrontar como una sociedad crítica, analítica, reflexiva, pero sobre todo en unidad, tal como siempre lo he manifestado, sin importar las diferencias, hagamos de nuestro estado y de nuestro país la principal coincidencia.