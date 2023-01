2023, año complicado para la economía

Como hemos sentido estos últimos meses, la cuesta de enero no inició en enero de 2023, segura estoy que la cuesta de enero inició desde hace tiempo, es importante tener claro que la economía no se maneja por decreto, son muchos factores los que influyen para la economía de un país, uno de ellos y el más importante son las decisiones que toma un gobierno, el nuestro ha dado señales de falta de estrategia, de incertidumbre jurídica y de falta de Estado de derecho.

Las inversiones de un país, de un estado o una comunidad se siembran cuando el inversionista se siente seguro en todos sentidos y en México hay tantos cambios, tanta inseguridad que es difícil atraer la inversión.

Es importante tener claro que mientras no exista inversión, no hay consumo, no hay generación de empleo, no hay crecimiento y no hay riqueza, esas son las condiciones mínimas para mitigar la inflación y la recesión, sin estas condiciones los decretos son sólo un comunicado mediático y una gran mentira de quien lo emite.

Enero un gran mes para iniciar nuevos proyectos, para ponerse metas, para reflexionar en el camino que vamos a transitar, en el próximo año, quisiera que con la lectura de esta columna sembrar en ustedes un gran proyecto, el compromiso de trabajar con amor y voluntad con la vista puesta en el México que necesitamos, en la educación, la salud, la seguridad y la vida que vamos a dejar a los que vendrán atrás de nosotros, que todo lo que hagamos lo hagamos pensando en construir comunidad, que el individualismo nos ha hecho indiferentes y con poco compromiso a los demás.

Que todos estemos viendo el mismo objetivo, que los colores que nos acompañen sean los colores de México, que la metas y los compromisos sean con gran entusiasmo, trabajo y preparación. Que el entusiasmo sea nuestra mejor arma para mitigar cualquier dificultad y que siempre estemos pensando en comunidad.

Feliz 2023. Existo en su encomienda y a vivir con intensidad.