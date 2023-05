2024… Dos en una, o dos de una…

Por: María de los Ángeles Ruiz

El año próximo, el 2024, que tan lejos se veía hace unos años, pues es una realidad en próximos meses, esta elección presidencial, sucederá en los Estados Unidos Mexicanos, y en los Estados Unidos de América, vuelven a coincidir en año, aunque no en meses, pero una influye en la otra, y ¿viceversa?

Muchos son los factores que intervendrán en estas elecciones para ambos países, principalmente como siempre, serán los intereses económicos legales y no legales, quienes tengan un peso importante en el panorama electoral y sus actores.

En México, el único gallo que pareciera ver el presidente actual es la encargada del Gobierno de la Ciudad de México, si, se acuerda ud. correctamente, la que no se le cae de la boca, posicionar, que “Una mujer, puede ser; médica, chofer, ingeniera, diputada, científica, astronauta y... presidenta” sí, ella mera, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, seguramente la ubica bien, pero, existe otro que también pareciera tener posibilidades, se llama Marcelo Ebrad, también altamente posicionado, sobre todo por la construcción/fraude/negocio de la línea 12, cuando él ocupó la Ciudad de México, el periódico Reforma, en sus careos, posiciona a estos dos personajes para poder abanderar a Morena, quien, sin duda, se lleva de calle la elección para el próximo año en México.

¿Pudiera ser Ebrard? Yo creo que sí, si las condiciones con Estados Unidos de América se aprietan lo suficiente con el actual presidente, y la condición viniera del país vecino, posibilidad que seguramente lleva rato trabajando el personaje Marcelo por debajo del agua.

La posición de ser el presidente de México en el extranjero durante cinco años, algo le habrá dejado, y si juega bien sus cartas, y las incomodidades por el territorio vecino, pudieran incomodar a Palacio Nacional, sobre todo si viniera de la descendencia, no habría problema para que Marcelo tuviera su recompensa, en su momento, que no falta mucho, lo veremos.

Y en el vecino país, pues el negocio del fentanilo, y de la migración, parece ser tema que mueve intereses económicos, políticos y sociales, ciertamente se juega como siempre en la doble moral, por un lado, se fortifican sus fronteras para no permitir que más migrantes puedan ingresar a ese país, pero por otro su economía se colapsa por la falta de mano de obra, que les cultive y les limpie las instalaciones e infinidad de actividades que realizan los migrantes en su territorio, no dejando de lado el jugoso negocio que representa para todas las autoridades de todos los países, por los que los migrantes circulan, desde el fin del continente en el sur, hasta el norte en la cima de América, así es, los migrantes son un negocio para todos, y es por eso que sigue sucediendo esta tragedia humana como la conocemos en este continente, que no nos asustamos, la migración es parte de la civilización, pero en últimas fechas la crueldad se ha acrecentado, junto con la ambición de quienes manejan esta tragedia.

Por todo lo anterior, resulta interesante ver el golpeteo político que se da en los escenarios entre demócratas y republicanos con el manejo de la migración, vimos en pasadas semanas, el manejo de los migrantes como carne de cañón, para inundar las ciudades santuario, y para empezar a proponer leyes que bloqueen que los migrantes ejerzan situaciones de la vida diaria en ese país.

Joe Biden es quien ha levantado la mano nuevamente, a falta del posicionamiento de Kamala Harris, que hubiera sido lo natural, aunque hay que decirlo, tampoco se ha dejado a otros demócratas levantar cómodamente la mano, y por el lado de los republicanos, vemos a Donald Trump calentando motores, y de inicio enfocando la caballería contra Ron de Santis, quien ya juntó buena morralla, digo, le alcanza para los chescos, y le fue mejor, según dicen, que a Joe Biden en su primer día.

Pues así las cosas, veremos cómo avanza esta novela. Hasta la próxima ocasión. AECH. Abrazo.