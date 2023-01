26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental

La educación ambiental (EA) nace en los años 70 como un mecanismo de respuesta ante el aprovechamiento de recursos naturales desmedido y ante la evidente contaminación y uso de sustancias químicas de manera indiscriminada y de las cuales apenas se conocían los efectos nocivos, incluso, para esa década en México, el marco normativo ambiental era deficiente y por supuesto la política pública ambiental, prácticamente inexistente.

Bajo este contexto y en el plano internacional, aunque desde 1965 ya se utilizaba este término, es hasta 1972 en Estocolmo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, donde se reconoce oficialmente este concepto, y no fue hasta 1975 durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental en el que participaron expertos de más de 70 naciones, que plasmaron sus objetivos básicos en la Carta de Belgrado1 y desde entonces es un concepto que considera la creación de una conciencia donde el estilo de vida y las actitudes hacia la naturaleza, son de respeto, preservación y conservación de los recursos naturales, en pocas palabras sostenible. Los objetivos de la EA, según la carta de Belgrado, son 1) toma de conciencia, 2) conocimientos, 3) actitudes, 4) aptitudes, 5) capacidad de evaluación y 6) participación; estos objetivos se traducen en que la EA debe llegar a la acción, no basta con saber o conocer, si no se traduce en hechos y en estilos de vida y producción sostenibles y aquí es donde podemos decir que en nuestro país hay poco qué “celebrar” porque en pleno 2023 no tenemos programas de educación ambiental transversales y formales; las políticas públicas de educación no reconocen la necesidad de la EA y por lo tanto no hay programas oficiales y permanentes en este sentido.

Destaco y resalto la labor noble e incansable de personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil y la academia, porque son ellos quienes han impulsado el tema y puedo decir que los programas de EA que actualmente existen y los esfuerzos que se han realizado de décadas atrás, en esta materia, son gracias a la generosidad y entrega que éstos han mostrado, pero si algo debe quedar claro, es que la EA no puede fundamentarse y moverse sólo en el plano del voluntariado y la filantropía, debe existir formalmente una estrategia permanente y transversal desde los órganos gubernamentales, pues solamente así el tema revelará la importancia que merece; la EA no es algo que debe impartirse únicamente en los niveles escolares básicos, sino que está orientada a que cada individuo posea una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones en este plano2, y esto involucra todas las esferas de la vida del ser humano.

Los escenarios y proyecciones nos muestran que no hay más tiempo, que debemos actuar de manera contundente, espero que en este día mundial de la EA la reflexión mueva a la acción y que todos los esfuerzos aislados que se han venido realizando puedan conjuntarse y traducirse en políticas públicas que promuevan los mecanismos para una EA real, eficiente, permanente y transversal.





1 SEMARNAT. 2021

2 Alina Alea G. Breve historia de la educación ambiental: del conservacionismo hacia el desarrollo sostenible. Revista Futuros No. 12.