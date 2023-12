44 años en el Tec

Estoy a unos días de retirarme de mi institución que, por cuarenta y cuatro años, fue mi segunda o a veces mi primera casa. Sí, definitivamente tengo sentimientos encontrados, pero a la vez una sensación de un ciclo que está culminando. Hace años, una invitación de un amigo a impartir una clase, recién había regresado de mi primera maestría, después, a inicios de 1980, estaba dedicado a mi constructora, me llama el director del Tec, y me ofrece la dirección de ingeniería con el objetivo de abrir las ingenierías del Tec en chihuahua. Todavía los estudiantes permanecían unos semestres aquí y después se trasladaban a Monterrey. Recuerdo el paraboloide hiperbólico que construyeron aquellos estudiantes y que todavía permanece en su lugar. Por un tiempo fui director del Centro de Cómputo, integrando las primeras computadoras a las carreras. Por unos años fui Director de Profesional, las carreras de licenciatura. Unos años después se abre la oportunidad de estudiar el MBA (Master of Business Administration) en SUNY Búfalo, donde disfruté y aprendí nuevos ambientes. Regresando inicia la vinculación en la Dirección de Extensión (educación continua) logrando primer lugar entre los campus del tec. Algunos años en la Dirección de Ingeniería, ya con varias carreras que ofrecía el Tec. De ahí surge la oportunidad de estudiar un Doctorado y me traslado a campus monterrey como profesor y preparándonos para el doctorado, época muy valiosa conociendo las raíces y las personalidades del Campus Central. Al año, selecciono la Universidad de Houston para el programa de Doctorado pasando en ese lugar poco más de tres años y al regresar entro a la Dirección de Investigación y posgrados del Campus Chihuahua, abriendo programas de maestría en administración. Por cierto, el primer programa de MA del Tec, que subió al padrón de excelencia de Conacyt, lo que nos permitió varias generaciones de estudiantes becados, entre ellas una generación orientada a organizaciones de la sociedad civil. También abrimos una maestría en periodismo y una maestría en derecho. Después surge la oportunidad de dirigir la Escuela de Negocios, logrando las certificaciones nacionales de las carreras y de ahí, el Director del Campus me pregunta ¿Dónde quieres apoyarme, en la Escuela de Negocios o en un proyecto nacional que se llama “parques tecnológicos”? Obviamente y casi sin pensarlo decidí, estando todavía en Investigación y posgrados, arrancar el proyecto del Parque Tecnológico. Al lado y con un gran apoyo de un gran empresario y amigo Don Federico Terrazas (QEPD) empezamos un sueño que se convirtió en realidad, una infraestructura que apoyara a los emprendedores y empresarios a desarrollar proyectos principalmente basados en tecnología, además de albergar empresas de tecnología, laboratorios y de crear, junto con a Luis Almanza, el primer fondo de Capital de Riesgo. Nace, junto con otras instituciones, gobierno, empresarios, inversionistas, lo que hoy es el detonante de un ecosistema de emprendimiento e innovación en la región, el llamado PIT (Parque de Innovación y Tecnología). Después, fui invitado a participar en un proyecto similar, pero de mucho mayor tamaño en el Campus Monterrey, conformando, por medio de iniciativas, el ecosistema en campus, en la ciudad y conectarlo con otros ecosistemas. De ahí, la participación en el Distrito de Innovación, arrancando el coworking en el corazón del campus, asi como en el diseño y concepto de nuevas infraestructuras como Expedition y el Hub de Innovación, proyectos que, por su magnitud e impacto, definitivamente exigieron y siguen exigiendo construir el presente con una visión de futuro. Durante todos estos años también, apoyado por el Tec, tuve la oportunidad de seguir aprendiendo a través de ocho posgrados en línea, sumando ya diez posgrados, un doctorado y actualmente inscrito en el posgrado numero once, inteligencia artificial. Realmente disfrute estos 44 años, se me pasaron rapidísimo y agradecido con el Tec por haberme dado todas esas oportunidades. ¡Gracias Tec! fueron 44 años maravillosos.