5 lecciones financieras de mamá

Infórmate.- Las mamás siempre se informan antes de tomar una decisión, si todos estuviéramos mejor informados, podríamos manejar mejor nuestros ingresos y gastos. El conocimiento es clave para obtener mejores financiamientos y no contratarlos en las peores condiciones o de forma desesperada, pues muchas veces conseguimos dinero que nos resulta muy caro por el alto costo de los intereses o los plazos demasiado largos.

Analiza tus gastos.- Mamá siempre gasta sólo en lo necesario. Es importante no crearse necesidades que no se pueden solventar. Es de suma importancia no salirse del presupuesto y nunca gastar más de lo que se gana. Además, es importante realizar compras inteligentemente, cuestionarse si se necesita lo que se quiere comprar y cuánto tiempo te va a ser útil.