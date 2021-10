70 árboles muertos en El Palomar

Por Silvia González

Para Mantenimiento Urbano, la institución encargada de mantener los parques y jardines de la ciudad en buen estado, no hay límites ni preferencias. Igual se mueren los árboles de mi colonia por sed que los de El Palomar, pues usted, amable lectora, lector, como yo, pensaríamos que por ser el centro de la ciudad los tratarían mejor, los regarían con más frecuencia, fumigarían las plagas, pero no es así. De pasada por la calle del Canal, donde está El Palomar, se ven algunos árboles secos, pero ya estando en el parque conté 70 álamos muertos. Sufrieron tanta sed que ni las pasadas lluvias, que fueron abundantes, pudieron revivirlos. Y en ese mismo estado se encuentran todos los parques de la ciudad.

No es un misterio que el deterioro de los camellones y las calles fue el talón de Aquiles de la administración pasada, que duró largos cinco años y con ello los espacios se destruyeron tanto que la ciudad parece abandonada y fodonga, bullendo en su propia basura. En el Centro todos los cordones de los espacios públicos están sin pintar y no se diga en la periferia con tanta basura acumulada en los parques, sin letreros que eduquen a la población con un “Pon la basura en su lugar, tan tan”.

Y algo peor, no hay botes para la basura.

El sábado pasado fui al tour de Chihuahua Bárbaro, Vámonos con Pancho Villa, buenos los artistas. Pero es muy penoso que vayan turistas extranjeros enseguida de uno, admirándose del deterioro del pavimento y los parques. Incluso uno de ellos comentó que era porque los mexicanos no pagamos impuestos. Ja, que si no pagamos. El paseo, y la primera vergüenza comienza en el parque enfrente del edificio de gobierno, ¿cómo es posible que no puedan mantenerlo? Tienen unas mallas naranjas, roídas y tiradas por todo lados para que no pisen el césped inexistente, porque sólo hay yerba mala muy crecida, luego el adoquín despintado y los cordones rotos. ¡Ah Chihuahua! Qué difícil es pintar y darle mantenimiento al primer parque de la ciudad. Luego te llevan a ver la tumba de Villa, otra vergüenza nacional al ver ese deteriorado y feo parque, por eso cuando preguntaron quién es de la ciudad, me hice la occisa y juré pensarla antes de llevar a nadie a conocer. Me comportaré como suelen hacerlo en la Ciudad de México, subiré las bardas de mi casa para no ver y viajaré al extranjero.

