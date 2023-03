8 de Marzo

Por Guillermo Luján Peña





Día Internacional de la Mujer, en que conmemoran, no festejan, la muerte de varios miles de mujeres en varias ciudades del mundo, pero principalmente en Chicago, Illinois, y en Nueva York, en Estados Unidos, el crimen en contra de miles de mujeres a principios del siglo pasado, por las malas condiciones de trabajo en que laboraban.

Este año, salieron a conmemorar, a pedir, a exigir, que cese la violencia en contra de las mujeres, muy válida su exigencia, que día con día crece la violencia, no sólo a las mujeres, sino contra hombres y niños, pero la mujer ha sido lastimada más que los hombres. Tienen toda la razón del mundo en su exigencia, que ésta, como otras exigencias, como la igualdad en los empleos y remuneraciones.

Todo esto es muy respetable, pero en lo que no puedo estar de acuerdo es que se pida que no haya más violencia contra las mujeres, llevando a cabo violencia, ya que se dedicaron a romper vidrios de cuanto negocio vieron a su paso, comercios, los dos periódicos de la ciudad y finalmente el Palacio de Gobierno, el cual gravitaron por sus cuatro costados, para luego pasar a romper los vidrios de todas las ventanas, con piolets, o martillos que usan los mineros o los alpinistas, todas iban armadas con la misma herramienta, ¿Casualidad? Y finalmente prenderles fuego a puertas y ventanas del Palacio de Gobierno.

De ahí se siguieron por la calle Libertad haciendo lo mismo, rompiendo aparadores comerciales, grafiteando todos los edificios, hasta llegar al Congreso del Estado, la Presidencia Municipal y la Catedral, todos sufrieron las pintas en sus paredes y donde se pudieron meter, destrozaron escritorios, como en el Congreso del Estado.

¿Se puede pedir la paz con la guerra? Yo creo que el camino está equivocado, en lugar de ganar la simpatía de los chihuahuenses, lograron el enojo, el repudio y el coraje de ver sus propiedades maltratadas y en cuanto a la Catedral, todos los católicos nos sentimos agredidos.

Ahora dicen que eran grupos infiltrados, que llegaron de la capital del país, tampoco es perdonable, ya que les faltó toda la organización para tener sus propios grupos de orden, para detener cualquier desmán. No lo hicieron o no lo quisieron hacer.

Algunos dicen que la gobernadora debería tener a los policías y a la Guardia Nacional listos para contener este desorden, con vallas metálicas como las que pone el inquilino de Palacio Nacional, cada vez que hay manifestaciones frente a Palacio Nacional. Si lo hubiera hecho, hubieran acusado a Maru de brutalidad policiaca. El caso es que Juan te llamas, es decir que Maru las perdía si hacía o si no hacía.

Si hubo grupos infiltrados o no, me parece que gracias al presidente López, que se ha encargado de crear odios entre los mexicanos a quienes agrede, insulta, nos acusa de no querer al pueblo de México, cuando la verdad que quien no quiere al pueblo es él y las consecuencias las estamos viendo. Siembra odios y cosecharás tormentas, es lo que López quiere para él, a río revuelto, ganancia de pescadores, para lo cual él está listo, ya ven cómo se está manejando la elección de los consejeros del INE, que están calificando gente afín totalmente a Morena y los realmente preparados los están dejando fuera y por otro lado no ha dejado de insultar y mentir sobre la nueva presidenta de la Suprema Corte, tratando de atemorizarla.

Ojalá que no sigan por el camino equivocado, con violencia no se logra nada, excepto una revolución.