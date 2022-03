8 de marzo, el día del feminismo

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.

Por: YOSHI A. VILLALOBOS SOTO (*)

El día llegó y muchas mujeres de la ciudad se alistaron para vandalizar, gritar y exigir lo que por derecho les corresponde en su nombre y en nombre de las mujeres. Se citó como de costumbre en la glorieta de Pancho Villa, para partir de ahí una caminata hacia el primer cuadro de la ciudad; específicamente al Palacio de Gobierno; quienes no perdonaron nada a su paso, quebrando vidrios, grafiteando las paredes y alterando el orden público.

Cabe mencionar que la gobernadora no estaba presente; y me pregunto yo: ¿A dónde fue o qué hizo durante la manifestación? Puesto que ese mismo día no vi que hiciera ningún pronunciamiento al respecto.

¿A qué voy con esto?, a levantar la voz de las que no tienen voz, me refiero a las mujeres que no compartimos con este colectivo feminista que agrede y altera el orden público. El 8 de marzo es como en la película “La purga” para tener licencia para hacer lo que quieran, en la cual no hay consecuencias legales ni autoridad alguna que haga algo al respecto.

Al Estado se le ha salido de las manos este día, pues no se conmemora ni se hacen acciones afirmativas para proteger o educar a la mujer, sino que los colectivos han apresado este día para hacer justicia por su propia mano. Y no es que me importe más una pared como la típica frase que sacan para justificar sus acciones. Simplemente no es la manera de proceder. Porque al final del día saben quién paga los platos rotos, a quiénes les toca limpiar sus destrozos: a otras MUJERES. Qué ironía ¿no?

Lo que pensamos y nadie dice es que las feministas han tomado esta fecha como el día de inmunidad y muchas mujeres que no pertenecemos a estos grupos nos disgusta en sobremanera estas acciones violentas de las cuales no queremos participar.

Yo invito a la gobernadora del estado de Chihuahua, la Lic. María Eugenia Campos Galván, a realizar un evento por el Día Internacional de la Mujer, en cualquier espacio, y que este evento sea para empoderar a la mujer, capacitarla y atenderla, como sugerencias:

Que se tenga preparado un concierto o presentaciones musicales de mujeres para mujeres.

Se realice una feria de negocios y toda aquella comerciante, empresaria o emprendedora pueda promover sus productos o servicios.

Se programen pláticas para la prevención y denuncia de la violencia, para saber cómo identificar los tipos de violencia, saber qué hacer y a dónde acudir -abiertas también para los hombres y/o público en general-.

Mesas de trabajo y diálogo con los diputados, regidores, el alcalde y por supuesto con la gobernadora para tener un acercamiento real en el que se pueda presentar, proponer y discutir los derechos de las mujeres para la protección de estos mismos.

Mujeres como yo estamos cansadas de las marchas violentas y expongo con mucho respeto al ser la voz de quienes queremos esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Somos mujeres, madres, hijas, amigas, estudiantes, esposas, abuelas, trabajadoras que deseamos se nos atienda el pliego petitorio, porque de nada sirve quebrar un vidrio si no se nos capacita, si no se nos enseña, si no se nos protegen nuestros derechos. Es por ello que decimos sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad y sí a una vida libre de violencia.





(*) Abogada postulante. Facebook: Yoshi-Villalobos