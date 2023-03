Fui a la marcha, me integré a un inmenso caudal de mujeres que unidas manifestamos de distintas maneras la frustración de vivir en una sociedad con diferencias abismales entre los derechos de hombres y mujeres y aunque éramos muchas, hubiera preferido que fuéramos todas, no tanto en presencia, pero sí en solidaridad. Sentí la impotencia que escalaba desde la diferencia en la remuneración laboral hasta temas aterradores como el acoso en el trabajo, la violación, la desaparición y el asesinato de mujeres y sobre todo la falta de investigación y justicia. Vi cómo se iban traduciendo los reclamos en destrucción de vidrios, en pintas con los nombres de agresores. Se gritaban consignas aclamando lo que ya no se quiere, un reclamo fuerte a los agresores y a las autoridades, también se llamaba a la unión de la manada femenina. Al oír los testimonios de mujeres valientes que compartieron desde el micrófono, lloré al escuchar que un padre puede ser capaz de violar a su propia hija, de cómo familiares y personas cercanas a la familia se aprovechan de la confianza y someten a menores al infierno del abuso sexual. Vi llorar por las desaparecidas y asesinadas. Y ahí, inmersa en esa manifestación, aún y cuando yo misma he sido víctima de abuso, me sentí privilegiada y me pregunté ¿Qué haría yo en la situación extrema de frustración y dolor que viven estas mujeres? ¿Qué sentiría yo al ver que los días pasan y no recibo apoyo de las autoridades?

Esta, como todas las manifestaciones fue saboteada por personas, muchos hombres, que se unieron al destrozo y la pregunta es ¿Por qué? ¿De parte de quién? ¿Quiénes eran? ¿Qué pretendían?

Me retiré al ver el fuego en el Palacio de Gobierno, con una frase pegada en la mente: Primero las mujeres y luego las paredes. ¿Cuál es la prioridad en nuestra sociedad? Muchos desde el privilegio dicen: Las marchas deben ser pacíficas. Y sí, sería lo ideal si hubiera respuesta ¿Pero cuando no la hay? ¿Qué otra opción? ¿Conformarse con la mala administración de justicia? ¿Aceptar que sólo con influencias se captura a los agresores como un favor a los pudientes?

Marisela es el ejemplo claro de que no hay investigación, ni castigo para los culpables plenamente identificados. ¿Qué poderes están sobre los poderes?

Yo misma juzgué los destrozos de otros años, pero el haber estado en esta marcha me hizo cuestionarme y valorar muchas cosas y llegué a la conclusión de que mientras el Estado no cumpla en la impartición de justicia para las mujeres, estas manifestaciones de impotencia seguirán y ante lo que acontece y se evade, se justifican.

ROBERTA CORTAZAR B.