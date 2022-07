95 años, los directores de El Heraldo 

José García Rivas





Me parece que ser director de un periódico es una gran responsabilidad. Más si el periódico se llama El Heraldo de Chihuahua, que desde su inicio mostró calidad. Desde que llegué a Chihuahua mi periódico fue El Heraldo de Chihuahua, desde el año 1959. Estos datos tengo de El Heraldo de Chihuahua.

El director fundador, Alberto Ruiz Sandoval, publicó el primer ejemplar el 14 de julio de 1927. En el año 1959 era director don Guillermo Asúnsolo. Lo conocí, y tuve amistad con él. He tenido contactos con todos los directores, menos el primer director fundador. No conocí al director Segovia; de él me faltan datos. Don Guillermo fue director durante varios años. Es el que más estuvo al frente. Estuve cerca cuando se estaba preparando la noticia de la muerte del papa Juan XXIII. Tuve la oportunidad de escudriñar los archivos de El Heraldo. Cuando don Guillermo tuve la suerte de que me publicara mi primer artículo en El Heraldo. Con don Carlos Figueroa fue director regional. Tuve a sus hijos como alumnos. Llevé amistad con su matrimonio. Entonces no había editoriales. Yo tuve la oportunidad de publicar un artículo diario. Murió por una inyección equivocada.

Con el director don Alejandro Irigoyen tuve poco contacto. Fue director del año 1987 al año 1993. Con el Lic. Javier H. Contreras tuve una amistad estrecha. Fue director del año 1994 a 2019. En 1977, siendo todavía un estudiante de la UACh, en Filosofía y Letras, lo invitó don Guillermo Asúnsulo, que buscaba integrar estudiantes a la prensa. De 21 años fue jefe de Información de El Heraldo. En 2019 habían pasado 42 años. En 2018 inició trámites en IMSS para la jubilación. Había acumulado 35 años de semanas cotizadas. En 2019 había cumplido 25 años ininterrumpidos 25 años. A estas fechas escribió 13 libros. Desde 1979 es maestro de la UACh en Filosofía y Letras. El 26 de marzo de 2019 los empleados de El Heraldo lo despidieron con un desayuno. Toda una página de fotografía en el periódico del 27 de marzo. El 27 de marzo mandé a El Heraldo un editorial titulado: Adiós D. Contreras Orozco. – 2019: Diciembre 14: Contreras recibe el Premio Nacional de Periodismo. El Lic. Contreras empezó a invitar editorialistas.

2019 Suple a Dr. Contreras Roberto Alvarado Gates. Mayo 1 desayuno con él en Sanborns. – Para octubre se regulariza la publicación de mi editorial.

2019 Director Roberto Alvarado, lo dan de baja el 28 de enero de 2020. Desde el año 2020 enero 28 es presidenta y directora general Paquita Ramos de Vázquez. Es directora regional Georgina Morett Cuevas. 2021 octubre 13: Me informó que había una nueva directora general, la Lic. Marta González Nicholson.

Ser directora o director de El Heraldo de Chihuahua es manejar la historia del estado, de la República Mexicana, del mundo. Especialmente cuando El Heraldo estaba celebrando el 95 aniversario. Felicitaciones.