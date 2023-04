A casi 2 años y aún sin rumbo

Por: Lilia Aguilar Gil

¿Cuánto tiempo se necesita para poner en orden la casa? Meses, si se lo preguntan a una servidora. Pero parece ser que al gobierno de Chihuahua aún no le son suficientes estos casi dos años. A los problemas acumulados que dejó su antecesor (que no fueron pocos ciertamente), se le han sumado otros tantos que nomás no han sabido resolver y parece que ni la intención se tiene. Ahí es la grave inseguridad que todos los días es noticia y a la que lamentablemente nos acostumbramos; el transporte público, que terminó “resolviéndose” de la mejor forma para los concesionarios y de la peor para la ciudadanía; y tenemos también el grave problema de salud de la depresión y el suicidio, en el que Chihuahua va a la cabeza en México. Nadie dice que las respuestas sean fáciles, sólo que es evidente que no se ha hecho lo necesario ni un análisis profundo para atacar estos retos.

En el caso de la seguridad la solución pretendida ha sido la más fácil, pero obviamente no la efectiva: invertir millones de pesos en un proyecto que de ninguna forma soluciona la inseguridad de la gente. El proyecto que incluye la Torre Centinela, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo confirmado conforme pasan los meses, es únicamente un proyecto de relumbrón que no va a resolver este problema porque, como muchos otras situaciones, la inseguridad es un tema transversal que toca infinidad de asuntos que deben atacarse primero.

La mentada Torre Centinela, con su inversión de 4 mil 200 millones de pesos, es un proyecto a mediano y largo plazo. Las obras de relumbrón no son la solución a la crisis de inseguridad, no ayudan y no resuelven. Lo que se necesita, ya lo he señalado: es capacitación; una estrategia coordinada intersectorialmente; planes, programas y acciones ejecutadas desde “abajo”, entre otros elementos, esa es la respuesta a la crisis de inseguridad que vivimos en el estado, pero esto no genera fotos ni cobertura mediática como una “Torre Centinela”.

El transporte público se quedó en aumentos para la población pero sin recibir ningún beneficio a cambio. La determinación a la que se llegó fue el aumento y que en tres o cuatro meses los transportistas se comprometieron a mejorar y renovar las unidades. Qué sigue para las autoridades con este trato, verificar que esto efectivamente suceda, y eso significa invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ello. Esto resulta como el dicho de que músico pagado toca mal son, y es que es lógico, antes de autorizar aumento en las tarifas, se debió asegurar unidades nuevas. ¿Qué va a pasar si la renovación no sucede? ¿Bajarán las tarifas? Obviamente no y la gente estará pagando más por lo mismo. Y volvemos al punto: diagnóstico, análisis y estrategia que efectivamente resuelvan este problema en beneficio de la población, no por encima de ella.

Finalmente, un grave problema de salud que se incrementó durante la pandemia pero que ya lo teníamos antes: la depresión y el suicidio. En 2022, en Chihuahua murieron 469 personas a causa de la depresión. La Fiscalía General del Estado informó que de enero de 2021 a marzo de 2023 se registraron 60 suicidios de niños y adolescentes varones menores de 17 años y de 35 niñas y adolescentes. El número de casos es alarmante y sigue creciendo sin que a la fecha se cuente con una ruta clara que ayude a combatirlo, cuando el IMSS cuenta con distintos programas preventivos que pueden ayudar a detectarlo y poder ofrecer una solución. Y ya lo adivinó lector: nuevamente falta de políticas públicas que permitan dar salida a este grave problema, lo único que tenemos son tiros al aire sin rumbo que jamás van a atacar el problema.

Y así cómo y así cuándo. ¡Diagnósticos! Eso debió ser la prioridad al llegar al gobierno, una evaluación bien hecha que permitiría saber dónde están los problemas más importantes y los más urgentes y con esa primicia, comenzar a trabajar. Lo que hoy tenemos es el ejemplo de precisamente lo contrario, y eso lo resiente la ciudadanía que, estoy segura, no olvidará estas fallas.