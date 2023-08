A cien años de su nacimiento: Maria Callas, la diva de divas

Por Mario Saavedra

a la memoria de Yesenia Torres Curiel

Con motivo del centenario del natalicio de Maria Callas (Nueva York, 1923-París, 1977), he vuelto a ver el documental Maria por Callas: En sus propias palabras, del francés Tom Volf, y uno de sus mayores atributos es lograr darle voz propia a la mujer apasionada e inteligente, a la artista grandiosa e incomparable. El quehacer operístico del siglo XX no sería el mismo sin la emblemática figura de su diva por antonomasia, quien no sólo pasó a la historia por su revolucionaria forma de crear versiones inéditas sobre todo de los repertorios belcantístico y verista (con Bellini, Verdi y Puccini a la cabeza), sino también por su vida al mismo tiempo tempestuosa y enigmática, icónica y desgarradoramente conmovedora como los personajes que abordaba con honda y electrizante verdad tanto músico-vocal como histriónica, convirtiéndola en el modelo de la “cantante total” que tantas otras han si acaso intentado emular con mayor o menor fortuna.

El resultado es un documental envolvente que subvierte la imagen clásica construida en torno a La Divina, porque ya no es la suma de tantas contradicciones que en torno a su personalidad y a su arte se han ido construyendo con mayor o menor verdad, sino de cara a la visionaria artista cuya superior inteligencia la llevó a convertir sus limitaciones en logros, sin tampoco nunca renunciar a mostrar sin cortapisas su no menos ambivalente ––por humana, tan enérgica como frágil–– condición emocional. Muy emotivo e ilustrador es escuchar a otros personajes ilustres más o menos cercanos a ella como los realizadores Franco Zeffirelli, Vittorio De Sica, Luchino Visconti o Pier Paolo Pasolini, con quien hizo una Medea ya de referencia, o su admirada maestra española Elvira de Hidalgo, o su tenor de cabecera Giuseppe Di Stefano con quien dejó registros memorables, o por supuesto el rico naviero griego Aristóteles Onassis, quien siendo el gran amor de su vida y el motivo de su aislamiento de los escenarios y de su declive artístico, generosamente lo perdonó ya decrépito y desahuciado, luego de su ostensible fracaso marital con Jacqueline Kennedy.

Gracias a su admirable y amplio registro, a sus enormes virtudes vocales y su elocuente talento actoral, en su más bien corta pero intensa carrera pudo abordar un amplio y variado repertorio que iba desde personajes para soprano ligera como la Lakmé de Delibes o la Semíramis de Rossini, hasta otros no menos exigidos para soprano dramática como la Lady Macbeth de Verdi o incluso la Brünnhilde de Wagner, incluidos roles célebres para mezzo como la Carmen de Bizet o la Dalila de Saint-Saëns.

Las nuevas generaciones que no sepan de ella o sólo hayan escuchado su nombre podrán entender por qué este fenómeno ha permanecido o incluso se ha acrecentado, con lo que el talento indiscutible de Volf contribuye a dimensionar la leyenda de quien creara versiones soberbias e imperecederas de obras que ella extrajo del injusto olvido como por ejemplo La Wally de Catalani, o Ifigenia en Táuride de Gluck, o Ana Bolena de Donizetti, o Medea de Cherubini, sin olvidar otros clásicos que con su maravillosa voz se convirtieron en versiones hasta ahora insuperables como Norma o La Sonámbula de Bellini, o Lucia di Lammermoor de Donizetti, o La Traviata o Aida de Verdi, o La Gioconda de Ponchielli, o Tosca de Puccini.

La Callas marcó un antes y un después en el mundo de la ópera, incluido como referencia el apoteósico y célebre Mi bemol al final del segundo acto de Aida que dio en su debut en el Palacio de Bellas Artes, el 23 de mayo de 1950.\u0009\u0009