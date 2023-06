A la 4T no le importa la salud de los mexicanos

Existen diversas Normas Oficiales Mexicanas, las cuales son regulaciones técnicas por las que se establecen las características que se deben cumplir al momento de brindar un servicio y tienen el objetivo de evitar riesgos de seguridad y sanitarios. La prestación de servicios de salud públicos y privados está regulada por algunas de estas normas, ya que es indispensable implementar procesos específicos con base en cierta metodología para que el servicio sea eficiente, seguro y de calidad.

La salud es fundamental para el bienestar de nuestra sociedad, sin embargo, en México el número de personas con alguna enfermedad es alto; las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y el cáncer se encuentran dentro de las principales causas de muerte en la población, no obstante, pareciera que esto no es así para nuestras autoridades federales.

El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 con el que se pretende cancelar 35 Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas las de prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 12 millones 400 mil personas padecían de diabetes en 2021, de las cuales 140 mil 729 fallecieron consecuencia de esta enfermedad, representando el 13 por ciento de las defunciones para ese año. Respecto al cáncer de mama, es este tipo de cáncer el que causa más fallecimientos en mujeres, del cual se registraron más de 7 mil fallecimientos para 2021.

Las cifras y el aumento de los casos son preocupantes y nos demuestran que lo que menos se necesita es eliminar la regulación destinada a la prestación de los servicios tendientes a la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas y otras enfermedades. Con el argumento de que estas normas “no sirven” y sin más explicación sobre si se sustituirán por otras, se estaría incumpliendo con lo establecido en leyes como la Ley General de Salud, la Ley de Infraestructura de la Calidad que establecen la necesidad de la existencia de este tipo de regulaciones técnicas.

No es posible que abruptamente pretendan eliminarlas y dejar en riesgo a quienes padecen de estas enfermedades creando incertidumbre en el procedimiento para su atención, sin embargo, ya no son sorpresa las ocurrencias del gobierno federal, tampoco sorprende que lo que menos les importa es la salud de los mexicanos, urge que se corrijan todas sus malas decisiones para lo que ya no falta mucho, cuando ya no estén en el poder.