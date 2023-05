A los chihuahuenses

Querida lectora, querido lector, este mes de mayo cumplí un año viviendo en esta hermosa capital de Chihuahua. Creo que la coyuntura es buena para compartirte algunas de las impresiones que, como poblano -y ahora chihuahuense honorario-, tengo de la vida en este sitio en medio del corazón norteño de nuestra patria. Antes de pisar este suelo, viví todos mis años en las tierras que hoy el Popocatépetl tizna con denodada determinación. Un sitio llamado Cholula, cuyo nombre le fue familiar a Hernán Cortés, a Moctezuma, a Antonio López de Santa Anna, a Benito Juárez y a muchos otros insignes personajes.

La heráldica del estado grande reza con orgullo: valentía, lealtad y hospitalidad. Esas palabras, escritas en la primera mitad del siglo XX, pretendían elevar, en grado de virtud, los valores más deseables que toda, y todo, habitante debía perseguir. En mi opinión, dichos vocablos hicieron un agujero en el tiempo y el espacio, alcanzando los oídos de quienes, por alguna razón, nos encontramos extraviados. Menuda sorpresa me llevé, cuando supe que otro incauto poblano, llamado Antonio de Deza y Ulloa, tuvo la fortuna de ser el voto decisivo para que la junta de los ríos se erigiera capital por encima de la naciente Santa Eulalia.

Esta tierra, rodeada de murallas rosadas, ocres y doradas, posee los más hermosos atardeceres de México; al menos, para mí. En este retrato diverso, matizado y único, descubrí sabores antiguos, cocciones vaporosas que parecen salir de ollas que datan de la época revolucionaria y más allá, las cuales nunca dejaron de servirse en comedores y merenderos de rancherías, haciendas y granjas, donde el chile pasado, la carne deshebrada, el asado, la discada o el chicharrón, se abrazan fervientemente, como en rezo, por una tortilla de harina recién hecha. Es inevitable no sentir, cada que se come un burrito o un montado, que no se está próximo al pastoreo, la batalla o la mina.

Las tardes de verano maduran de forma opuesta a las del sur de donde vengo. Mientras el sol se apaga en el poniente, una verbena de niñas y niños inundan los parques, mientras sus familias descansan en las cocheras -o encima de las banquetas- empleando algunas sillas y mesas de plástico para recrear, por unas horas, pequeños palcos hacia la noche que despierta.

En un año aprendí que las, y los, chihuahuenses son como los mezquites, esas plantas -no muy altas- que colorean los secos pastos de los valles y cerros. Al igual que dichos árboles, los orgullosos habitantes de esta perla en medio del camino real a tierra-adentro, son de raíces profundas, patriotas, defensores del mercado local, de recuerdos largos, buscando siempre agua -u optimismo- en los abismos donde nadie se atreve a llegar. Sus determinaciones o proyectos, como ramas de esta especie arbórea, son sólidas, apuntan hacia arriba; quizá no luzcan tan sofisticadas o atractivas como las del sur, pero las voluntades de este pueblo son inquebrantables. Las cosas se piensan y se hacen. Los chihuahuenses son sumamente resilientes; encontraron un desierto e hicieron un hogar confortable y fraterno. Han vivido muchas tragedias, pero aprenden y siguen de pie. Podrían ser hostiles por los cambios drásticos en el clima o en su entorno público, pero en su mayoría son amables y generosos, cual flor de mezquite que se abre por si hay abejas cerca.

Esta ciudad capitalina es el remanso que elegí para mi familia. Creí que lo difícil era instalarme dejando atrás más de tres décadas de experiencias en Puebla; sin embargo, luego de este primer calendario gastado, lo realmente difícil será abandonar este tesoro donde se juntan los ríos frente a la Sierra Nombre de Dios (la cual “pertenece” a cierta amiga chihuahuense que se cree oaxaqueña). Gracias y ¡Qué bonito es Chihuahua!





Voy y vengo.





Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

lgortizc@gmail.com