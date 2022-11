Por: Guillermo Luján Peña





Todos hemos escuchado esta frase de a marchas forzadas, cuando tenemos que sacar algo a como dé lugar. Muy aplicable a la marcha de hoy, domingo 27 en la Ciudad de México, convocada por el presidente, para el presidente y pagada con el esfuerzo de todos nosotros, a través de nuestros impuestos.

El presidente cínico se burló que le estuvieran criticando porque toda la gente de su marcha iba a ser acarreada y así lo aceptó el presidente en una de sus mañaneras, que comparada con la marcha del domingo 23 en todo el país, en que marcharon en más de 60 ciudades de México, incluyendo la CDMX, un poco más de 2 millones de ciudadanos libres, sin que se les obligara ni se les diera dinero, ni torta y refresco, lo cual enfureció al cabecita de algodón y se organizó a sí mismo otra marcha para mostrar músculo.

En la marcha forzada del presidente se acarreó gente de todo el país, a miles de kilómetros de la capital, eran un mínimo de 10 camiones por estado, pero algunos eran muchos más, en total se calcula que fueron más de 400 camiones de fuera, más los de la capital, que no se podía quedar atrás la candidata preferida del presidente, que aportó cerca de 100 unidades.

Algunos de estos camiones, que fueron desde muy lejos, salieron desde el jueves de su ciudad de origen, con mayor costo en la renta de los autobuses, gasolina, comida y apoyo para hoteles para la gente. Un movimiento enorme para que el dictadorzuelo se sintiera bien alabado. Pero ¿el dinero de dónde salió? Obviamente de nuestros impuestos, que pagamos todos.

Hay gente que ha hecho cálculos del monto que se llevó el evento faraónico, entre renta de camiones, tortas y refrescos para el camino de ida y de vuelta, hoteles, $300 para cada persona, para sus comidas diarias, traslado de gobernadores, alcaldes del partido de Morena, que ellos no fueron en los camiones, etc. Dicen que alcanzó los $2,000,000,000, que, sin embargo, al INE le quitó para el año que entra $4,000,000,000 y no recordemos que ha dejado al país sin medicamentos, sobre todo para los niños con cáncer, pero para su marcha de alabanza no puede faltar dinero.

Anunciado por el mismo presidente, iría un contingente de gobernadores, otro de alcaldes, etc. Pero lo que me llamó la atención fue que iría un contingente de inmigrantes, ¿Ya les dio su credencial de elector para que voten por Morena? O ¿Ya le dio credencial para votar a los cubanos dizque son médicos?, cuando ya se investigó y son agitadores profesionales, son militares cubanos.

Dicen que el que siembra acarreados es porque no cosecha resultados. De última hora dicen que la marcha era con motivo del 4º informe del presidente. ¿Hay algo que informar? Aparte de todo el desastre del país, yo creo que no. Fracasos tras fracasos, así lo vemos con el aeropuerto AIFA, con la refinería Dos Bocas, el tren Maya, etc. Etc.

Ni con marchas forzadas se recupera ya este mal gobierno.