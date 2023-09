A nueve meses de la elección presidencial

La gestación de un ser humano dura nueve meses, una nueva vida para nacer, necesita de un periodo de nueve meses, así la naturaleza, parece coincidente que en este momento del país se esté gestando un nuevo horizonte, una nueva esperanza, un nuevo gobierno.





Vienen tiempos difíciles para México, los tiempos de la oposición son retadores, además de presentar grandes propuestas, se tiene que emocionar a los ciudadanos, una tarea nada fácil en este momento del país.





Podré comentar muchas situaciones que desalientan la participación, pero me enfocaré solo en cuatro.





Se ha perdido la esperanza de un verdadero cambio, se nos ha mentido tanto, que al ciudadano común le cuesta mucho creer en las promesas de los políticos.

El presidente López hizo promesas que muchos le creyeron, pero llegó al poder y solo se dedicó a culpar a los anteriores, sin mejorar en nada la calidad de vida de los ciudadanos, no mejoró la economía, no combatió la corrupción, no hay mejor educación, no hay medicinas en los hospitales, y lo peor y más grave nos han robado la libertad de transitar por las calles, caminos y carreteras de nuestro hermoso país.

¿ Cómo creer que ahora sí vamos a tener enfrente al personaje que cumplirá las promesas?





Se ha gobernado esté país con alternancia, se habla de las grande oportunidades que han tenido todos y cada unos de los gobernantes que llegan al poder pero, al final de cada sexenio nos damos cuenta de que además de no cumplir las promesas, como lo comento en el párrafo anterior, la pobreza no se combate y la gran diferencia entre pobres y ricos cada vez crece más.





La educación y las grandes oportunidades para los mexicanos, en competencias con otros países no son mejores, cada vez crece más nuestra deuda con los jóvenes de este país, cada vez más trabajadores migran a los países del norte a buscar oportunidades que nuestros gobiernos no les han dado. Enorme migración, mexicanos y mexicanas que abandonan esté país, a sus familias y a sus querencias, lejanías que duelen y suenan abandono. Es difícil creer en un gobierno que niega oportunidades a la clase trabajadora.





La seguridad no mejora, al contrario cada vez es más difícil, muchas veces ni hablar de eso, espero que no nos hayamos acostumbrado a vivir con cifras de muertes, que no solo son cifras, no son números, son personas. No existe la posibilidad de transitar con libertad, son muy pocos los espacios que nos brindan esa seguridad.

¿ Cómo creer que él o la siguiente candidata o candidato será él o la que cumpla esas promesas?





Cerraré esta columna con algo que parece evidente, está semana se ve que la candidata de la oposición será mujer, y se visualiza, no con la misma claridad que la candidata oficial también es mujer, algo verdaderamente novedoso para México, por primera vez en la presidencia de la república estará una mujer, para mí es un gran festejo, en un país donde la mayoría de su población somos mujeres, es congruente que la presidencia de la república la presida una mujer, es emocionante y también retador, existen referencias en el mundo de grandes mandatarias, de mujeres que han presidido sus países con enorme congruencia, afinidad, preparación, inteligencia y honradez. Muy bien por las mujeres, porque solo las mujeres gestamos vida en nuestro vientre, apoyemos y despertemos nuevamente la esperanza para que todos y cada uno de los mexicanos salgamos, dentro de nueve meses a construir juntos, con nuestra presidenta el México que soñamos.