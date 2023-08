A Obrador no le importa que la niñez en México esté en descuido absoluto

Desde la curul 120





Ángeles Gutiérrez Valdez

Diputada federal

Distrito 09 Chihuahua





Queridos lectores: En el país residen más de 130 millones de habitantes, de los cuales, las niñas, niños y adolescentes representan más del 30% de la población.

En esta ocasión quiero invitarles a reflexionar sobre la situación actual que vive la niñez en México, ¡Se encuentra en descuido casi absoluto!, lo que en un futuro será una deuda histórica para ellos y para la próxima generación productiva. Como diputada no puedo permanecer al margen de esta realidad y les comento que se incluirán en los temas que abordaré como parte de la agenda en la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia a la que pertenezco.

Iniciamos desde la primera infancia, ocupamos el segundo lugar de América Latina en cantidad de niños huérfanos con cerca de 2 millones y de acuerdo con el INEGI y Aldeas Infantiles A.C., se estima que existen 30 mil NNA que viven en casas hogar en espera de ser adoptados ¡Qué paradoja!

Además se enfrentan a la “violencia infantil”, porque somos el primer país del mundo en abuso sexual de menores, y cada año más de 5 millones de NNA son víctimas de abuso sexual.

Alrededor de 9 millones de usuarios de internet tiene entre seis y 11 años de edad y cuatro de cada 10 adolescentes comparten contenido delicado en redes sociales con delitos con nuevos términos: grooming, catfish, sexting, sextorsión, challengers y los ciberataques contra NNA aumentaron un 157%.

Somos considerados como “el Bangkok de Latinoamérica” por ser el primer país en contenidos de pornografía infantil, es alarmante que ocupemos el 2do lugar mundial en turismo sexual infantil y primer lugar en turismo sexual de bebés.

Sabían ustedes que, durante la pandemia, incrementó la deserción escolar: más de 3.5 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes están sin escolaridad. En México se suicidan 3 NNA ¡Diariamente! el suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes mexicanos.

¿Qué proponemos en el grupo parlamentario de Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados sobre estos temas tan escalofriantes?

Implementar una fiscalía especializada para el combate a la violencia de menores de edad; especialmente que atienda donde existen condiciones menos favorables en aquellos lugares en custodia del estado como son casas hogar, guarderías, casas de migrantes y refugios.

Defender al Sistema Nacional de Protección de NNA.

Regresar el programa de Estancias Infantiles y Escuelas de tiempo completo.

Mejores leyes como lo es la no prescripción de delitos de cualquier tipo de violencia digital o sexual en contra de NNA.

Capacitar por ordenamiento de la ley a todo el Poder Judicial, para conocer los nuevos tipos de delitos como los que se desprenden del ciberacoso.

¡Tenemos que hacer todo lo necesario! para que los niños, niñas y adolescentes gocen de todos los derechos que se establecen en la Constitución y tratados internacionales de los que México es parte, con especial énfasis en su salud física y mental.

Es imperdonable que el gobierno actual no le importe la infancia, no resuelva los problemas de raíz, los apoyos superficiales no atienden las problemáticas reales; porque si no se pone énfasis al cuidado y atención de la niñez mexicana, los ciudadanos del mañana están condenados al fracaso.