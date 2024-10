--A partir de la tómbola, aquí 13 jueces en capilla…

--Derrama de 26 mdp en una semana de festivales

TÓMBOLA.- Ante los términos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma al Poder Judicial, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua aprobó interponer una controversia constitucional.

PRECEDENTE.- De manera unánime, magistrados y magistradas resaltaron que pueda o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre una reforma constitucional, toca defender la independencia de derechos individuales, incluyendo de los jueces y magistrados y poner en la mesa de debates la serie de violaciones al Poder Judicial.

AGOTADO.- En sesión pública extraordinaria y reunidos en la sala del piso nueve del Palacio de Justicia, la magistrada presidenta Myriam Hernández subrayó que en función de las reuniones de trabajo realizadas para analizar el tema, ya se agotó la fase de evaluación y se debe velar por la independencia judicial.

SORTEO.- En lo que coincidieron legisladores federales como el senador del PAN, Mario Vázquez, al considerar que las tómbolas que se llevaron a cabo el sábado pasado para sortear cargos y someter a la elección popular del próximo año a 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.

HUMILLANTE.- El grupo parlamentario de Acción Nacional no acudió a esa sesión en el Congreso de la Unión que en Chihuahua impactará en 13 juzgados, ya que ese método cercenó carreras de jueces, magistrados y ministros, así como su experiencia. La propia Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Federal (Jufed) lo tachó de un proceso humillante.

CONTRADICCIONES.- Mientras el diputado federal del PRI, Alejandro Domínguez, destacó las inconsistencias y contradicciones de la reforma, que ya inició con un método sin seriedad y que violenta a un poder independiente. Así las cosas.

PARO.- De cara a esas circunstancias, el enorme moño negro instalado a la entrada de los juzgados federales, ahí sigue y según se estableció, no lo retirarán ni cesará el paro de labores en el Poder Judicial Federal.

VERGONZOSO.- De acuerdo con trabajadores de ese sector, lo hecho por los congresistas de Morena, PT y PVEM es un espectáculo vergonzoso, consideran que es ilegal y más pronto que tarde lo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo están haciendo con la reforma judicial se reflejará en menores inversiones.

AMPARO.- Por cierto, que una de las afectaciones palpables con ese paro judicial es el caso de Mya Naomi, ya que el amparo tramitado por su agresor Erick David B. C. sigue sin resolverse y por lo tanto, no ha pisado el tutelar para menores ni otorgado la reparación del daño hasta que no se defina su situación jurídica.

REFORMULAR.- A dos años del ataque que estuvo cerca de costarle la vida a Mya, su agresor no fue procesado por el delito de feminicidio en grado de tentativa por tratarse de un menor de edad, tal y como la víctima ya que ambos tenían 17 años. De ahí que la Fiscalía de la Mujer lo reformuló por el delito de lesiones graves para que sí fuera remitido.

LIMBO.- Sin embargo, a cada resolución del juez, el abogado defensor de Erick David B. C. de 19 años, ha tramitado cuanto recurso legal le permita retrasar el juicio, ahora en el limbo porque el juzgado federal no ha resuelto lo que sería el último amparo que pueda gestionar.

CENTRO.- Hay una marcada diferencia entre el Centro Histórico de la capital y el de Ciudad Juárez, ya que los propios fronterizos refieren que se lo ha “comido” la cercanía de los puentes para pasar a Estados Unidos, está próximo también al bordo y por lo tanto, se asientan en las inmediaciones decenas y en ocasiones cientos de personas en situación de movilidad. Y eso tiene un costo en la infraestructura.

FESTIVALES.- En la ciudad de Chihuahua, buena parte de la Zona Centro consiguió mantener un crecimiento controlado, al menos en el primer cuadro, a donde las familias suelen ir a pasear cada fin de semana, ni se diga desde que comenzó la cartelera del FICh-FICUU.

AFORO.- En la primera semana de los festivales, que los ciudadanos aprovecharon presentaciones como el concierto de Ricky Martín y la puesta en escena de Siete Veces Adiós en el Teatro de la Ciudad se calculó una asistencia de 75 mil personas y positivos números en la derrama económica.

CUENTAS.- Acorde con las cuentas, hasta ahora se ha contabilizado una derrama de 26 millones de pesos que fueron a los bolsillos de los comerciantes que ofrecieron alimentos, bebidas, recuerdos y juguetes. Un promedio de 350 pesos por persona debido a los eventos promovidos por el Gobierno del Estado y el Municipio, que ha sido promotor de llevar el arte y la cultura a espacios como la Plaza de Armas.