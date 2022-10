A propósito del Día del Voto de las Mujeres en México 

Por: Fryda Libertad Licano Ramírez





Aliyá al Daiais, una joven musulmana de 18 años, acudió con emoción junto a un grupo de mujeres, todas mayores que ella, a un centro de registro en la ciudad de La Meca para poder integrarse al padrón que le permitiría votar o registrarse como candidata en las elecciones municipales de 2015, en Arabia Saudita; cada una llevaba consigo el permiso paterno o del esposo, no podía ser de otra forma. El rey Abdalá había cedido a la presión internacional y por primera vez en la historia de aquel país, 979 mujeres lograrían su registro como candidatas y poco más de 130 mil se registrarían para votar. El día de las votaciones, las mujeres llegaron a los centros de votación en automóviles conducidos por hombres (las mujeres no pueden obtener una licencia de manejo en aquel país) y aquellas mujeres candidatas que se decidieron a hacer campaña tuvieron que tener como vocero a un hombre (las mujeres no pueden hablar con hombres que no pertenezcan a su familia). En Arabia Saudita el cambio es lento. Este país de Medio Oriente ha sido el último en aprobar el derecho al voto de las mujeres. Antes, pero posterior al inicio del siglo XXI, lo aprobaron los Emiratos Árabes Unidos (2006), Kuwait (2005), Omán (2003) y Baréin (2002).

En la mayoría de los países, el voto de las mujeres es un derecho que hoy en día no se cuestiona, ha transcurrido más de un siglo desde que fuera una realidad. Nueva Zelanda fue el primero en aprobar el voto femenino (1893), le seguiría Australia (1902), Finlandia (1906) y Noruega (1913). En el Continente Americano, Canadá y Uruguay lo aprobarían en 1917, seguidos por Ecuador (1924). Estados Unidos es un caso particular, las mujeres blancas pueden votar desde 1920, las mujeres negras pudieron hacerlo hasta 1967. En el caso de México, el voto de las mujeres se reconoció, a nivel municipal, en 1947, y a nivel federal, en 1953, un 17 de octubre.

Las sufragistas, como se le ha conocido a los movimientos de mujeres que a lo largo de la historia han luchado para alcanzar el voto femenino, no luchan para alcanzar sólo el sufragio; tener el derecho a votar y ser votada es una vía, quizá la más efectiva, para alcanzar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres; así como otros derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la administración de sus propios bienes. En las últimas décadas, las mujeres mexicanas han irrumpido en las universidades, los gobiernos, las empresas y otras posiciones de poder; y queda claro que su incorporación a la esfera pública contribuye de manera positiva al desarrollo del país mediante la toma de decisiones y la generación de políticas públicas favorables para ellas mismas y para otros sectores de la población que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad. Hoy por hoy, las mujeres mexicanas tienen una presencia incuestionable en las contiendas electorales, votan más que los hombres y acceden a cargos de elección popular en proporciones cada vez más similares. No obstante, como las mujeres saudíes, las mexicanas, y las mujeres de todo el mundo aún tienen muchos obstáculos qué vencer, pero este será el tema de otra entrega.





frydalicano@gmail.com

Twitter: @FrydaLicano