A reflexionar

Por: Sergio Armendáriz Royval

Pretextos, no causas

“La violencia deshonra a padre y madre por igual”: Fernando Savater

Armar un gobierno en un escenario de violencia, mentiras y posverdades parece ser fácil, sin embargo, mantener el estatus con esas bases es una pirotecnia político-electoral que impresiona por su colorido y sonidos, pero pronto se disipa y queda el firmamento limpio con su vista natural de astros. La sociedad mexicana está identificando el escenario y sus componentes perversos, más temprano que tarde se borrarán de tal monserga que utiliza el dictador que se siente bordado a mano. Ante los actos dolosos, el pésimo gobierno autocrático, y la destrucción de nuestra economía, recurre a nubes distractoras, como la que recientemente utilizó para “juzgar” a los expresidentes, desprestigiar al INE y escupir el rostro de los ciudadanos con frases de “a la delincuencia organizada se le debe solicitar amor, buenos ejemplos y paz”.

Negro panorama nos espera con el remedo de presidente y sus pandillas de morenos, su Guardia Nacional y su canciller (presidenciable) que debe muchas explicaciones en los juzgados por la tragedia de la Línea 12 del metro de la CDMX. Ahora utiliza las reivindicaciones legítimas de los productores agropecuarios de Chihuahua para reprimirlos y asesinar a una noble dama que junto a miles de sus compañeros hacían justa defensa de nuestras aguas.

Seguirá con sus pretextos para llevar a cabo sus villanías, por ejemplo, la pandemia. Le ha caído como anillo al dedo para cubrir un gobierno inepto, autoritario, que por su “voluntad” llevará a millones de estudiantes al riesgo del contagio de la enfermedad mortal. Habrá una respuesta de los ciudadanos ante tal atrocidad, y él dirá: “son los que están en contra de mi dictadura, no me quieren”.

La campaña de vacunación de su desgobierno ha sido un desastre. Primero don Roque, perdón, el subsecretario de Salud(¿?) aseguró que los cubrebocas no servían para nada, nos endilgó un semáforo de cuatro colores, con un claro análisis cuantitativo, presentaba imágenes con gráficas, que mostraban picos. Después, se inició el jueguito de los cambios de color en los semáforos por cada uno de los estados de la federación ¡horror! Olvidaron que no toda la entidad federativa tenía la misma intensidad de la epidemia y jalaron parejo a regiones de alto contagio con las de baja intensidad ¡vaya jueguito!

Vino el des…astre de la vacunación, que las chinas, que las rusas, que las estadounidenses, que las europeas, que unas sirven, que otras no. Total, que no sabemos si sirven los piquetitos, pero eso sí, siguen los contagios y los muertos se acumulan. Una burla y una bofetada del sector salud federal al pueblo mexicano, ya no importa el color del semáforo. Todos los niños y jóvenes a clases presenciales, “porque lo digo yo, su dictador”.