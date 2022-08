A reflexionar |  A la educación, todo

“Educar es adiestrar al hombre para hacer buen uso de su vida, para vivir bien, lo cual quiere decir que es adiestrarse para su propia felicidad”. Antonio Maura

Por: Sergio Armendáriz Royval

Es inagotable el tema de la educación, empero a cada momento los seres humanos aprenden y aprehenden, por ello, no debemos abandonar los procesos educativos porque desde la más tierna infancia, el niño se forja en el crisol del amor, en todos sus sentidos. El mayor triunfo de los preceptores en su vida es desarrollar el área afectiva, con lo que conseguirán nuevas generaciones de personas que: amen, respeten, cuiden, cumplan, protejan y se socialicen dentro del entorno familiar, escolar, legal y ético. El Estado Mexicano debe colocar con suprema prioridad a la educación, y dejar de andar de “antepoche” (en Ojinaga, metiche) con otros países, importando profesionistas y, decapitando a nuestros jóvenes en su derecho de obtener la oportunidad de desarrollar su profesión. Se violó la ley constitucional de profesiones, al recibir y otorgarles trabajo a centenares de médicos, sin certificación de sus estudios.

La impronta que deja bien marcada el dictador, cuando se cuestionó y se rechazó la movilización de médicos extranjeros a nuestro país, declaró a voz en cuello: “Que se vayan al carajo”. ¡Vaya presidente hepático que tenemos! Somos un conjunto de 130 millones de mexicanos que no merecemos tal ataque a nuestro sistema educativo. En nuestro proceso revolucionario la educación ocupó el primer lugar en los rubros de la administración pública, recordemos al historiador y economista Jesús Silva Herzog, cuando expresó: “Con sus momentos de dinamismo acelerado, a veces lento, la acción educativa justifica por sí sola, la obra de la Revolución Mexicana”. Se necesitan edificios escolares, bien equipados, ¿cuántos ha construido, señor dictador? Se requieren profesores bien preparados en la materia pedagógica, no guerrilleros que se manifiestan como los “camisas pardas” de Hitler. El abandono de la educación, es manifiesto, siendo la prioridad de la dictadura gastar de nuestro erario miles de millones de pesos en campañas políticas, fuera de toda legalidad.

La educación en la ignorancia es abonar al sometimiento fascista de las masas de trabajadoras, a la promoción de la ignorancia y a la aceptación reiterada de una mentira, mil veces (Goebbels), para hacerla ¿verdad? Se sigue y se fortalece la delincuencia organizada, futuros carpinteros, mecánicos, médicos, contadores, artistas, abogados, profesores, deportistas, quedan tirados en las calles, en un charco de sangre, provocando dolor a la sociedad. No se diga lo que les pasa a las víctimas, un ser humano educado no asesina, no secuestra, no asalta y su arma principal es el amor y el respeto al derecho ajeno.