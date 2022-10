A reflexionar | Altruismo con recursos ajenos

“No hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce por la virtud”.

Mabire

Sergio Armendáriz Royval

En muchos países del mundo los gobernantes utilizan recursos del erario para congraciarse con el pueblo y obtener de esa manera los votos para la próxima elección. En otras palabras, se financian sus futuras campañas electorales. México es uno de ellos, bogan por el río del oportunismo clientelar miles de personas que se enchufan a partidos políticos sin conocer los principios filosóficos de esos institutos políticos. Se asfixian por un cargo público, aunque sean los más ignorantes en el rubro que les dan como sobras de los banquetes del “petite comité” que se integra con los cófrades de confianza, los de columna vertebral de hule, y los aduladores. La voluntad que defienden estos entes es la del dictador, él y sólo él dice la verdad (¿?), así surge el fanatismo que enajena y la dictadura toma forma de un poder omnímodo que todo domina y a todos somete.

Más que formar ciudadanos conocedores de las leyes, de sus derechos y deberes, forjan personas mediocres, sin ideales y sin valores éticos y morales. La sociedad se divide y cunden la represión, el odio y las falacias. Para eso, los dictadores requieren de la militarización, provocar el miedo, la desconfianza entre los vecinos, y la incertidumbre. Con estas premisas los gobernantes tienen los elementos para lograr sus objetivos: mantener el poder y acostumbrar al pueblo a las dádivas y convertirlo en dependiente del Estado autoritario. Olvidemos las buenas intenciones y las mascaradas altruistas, defendamos las instituciones constitucionales autónomas que han dado certidumbre a los ciudadanos en los procesos electorales, a las instituciones que aplican la ley, apegadas a derecho y que el dictador quiere vulnerar con sus frases demagógicas y con sus amenazas.

Exhortemos a todos los mexicanos a reflexionar en la verdadera autoridad institucional, en la responsabilidad que adquirimos al convertirnos en ciudadanos, pero sobre todo en fortalecer nuestra manera de pedir, exigir y reivindicar a los gobiernos que cumplan con nuestro derecho de petición, que analicen y estudien con responsabilidad nuestro clamor, que ejerzan un acto de autoridad y, que tomen las decisiones que resuelvan los problemas sociales de los ciudadanos. No humillaciones, no sometimientos, no oídos a promesas que no cumplirán y sí educar a las nuevas generaciones en el cumplimiento de nuestras leyes.

Por este noble medio enviamos mi esposa y nuestros hijos las respetuosas condolencias a los familiares del señor Luis Barrón Reyes por su partida, Descanse en paz.