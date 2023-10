“Aun el león se defiende de las moscas”. Proverbio alemán

Durante siglos la humanidad ha luchado contra el caudillismo, que reduce, aliena y en muchos casos, aniquila la conciencia social, para que los pueblos no razonen y se conviertan en autómatas que sólo obedezcan la voluntad del caudillo. En los tiempos actuales, los caudillos recurren a todos los medios existentes para lograr tan nefastos fines, El sabio de la relación entre la democracia y el caudillaje, el doctor Giovanni Sartori, al respecto expresó: “El Homo sapiens -afirma Sartori- debe todo su saber y todo el avance de su entendimiento a su capacidad de abstracción. La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender”. Las mañaneras son el ejemplo más claro y genuino del caudillo y sus machacadas frases de: “Son puras mentiras que lanzan los conservadores”, “yo tengo otros números”, “todo lo que hago es para beneficio del pueblo y, los pobres primero”. La gran mayoría del pueblo mexicano es noble y ya no se le enajena con la facilidad que hicieron los caudillos de antaño, por ello los jóvenes exigen escuelas, para cimentar su necesaria capacidad de abstracción y, sobre todo, su joya, la reflexión.

La razón esencial del pueblo es construir un sólido edificio para la democracia, que esgrime la libertad, el respeto a las instituciones (¿me estás oyendo, inútil?), y la construcción de ciudadanos que con sus órganos autónomos, logre elegir a los mejores y más preparados, que ocuparán los cargos de responsabilidad que señala la Constitución. Los pueblos incultos no viven, sobreviven a los arrebatos del caudillaje que, reiteramos, su propósito no es otro que convertir a la nación en una masa de seres mediocres. El caudillo que vive en el Palacio Nacional prometió que para mediados de su gestión (¿?), habría seis universidades nuevas, el año próximo concluye su nefasta gestión y, no hay ni una nueva, y sí no han faltado los recortes al sector educativo. La democracia tiene en su agenda la participación de la sociedad, pero como personas libres, no como en los países del socialismo autoritario, que tuvieron y tienen canceladas sus libertades y sus derechos humanos. Los mexicanos no queremos eso, porque un país con una economía hecha trizas, con altos índices de criminalidad, es decir, la sangre cubre la totalidad del territorio nacional, es un feudo de ignominia No se debe criticar a los apologistas del caudillo y sus oportunistas con columna vertebral de hule, “algo quieren”. Los mexicanos rechazaremos en 2024 los intentos furiosos de la reacción pseudoizquierdista.