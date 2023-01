“Es más fácil no dar el poder a ciertos hombres que impedir que abusen de él”.

Rolland

Sergio Armendáriz Royval

Hombres ilustres aportaron sus tesis sobre la división del poder absoluto de los monarcas, que afirmaban que la Divina Providencia se los había otorgado. Recordemos a John Locke, que de sus ideas desprendió, la necesidad de que el pueblo tuviera un parlamento que proyectara, discutiera y concluyera con una Constitución. Dicho documento debía contener la organización del Estado y las reivindicaciones del pueblo y debía ser la guía por la que el rey gobernaría a la nación. En la revolución inglesa de 1688-1689, en la cual triunfa el parlamentarismo, bajo las ideas del propio Locke, Inglaterra se constituyó en una monarquía parlamentaria y liberal que le otorgó las bases de su ulterior poderío económico y militar. Reflexionemos a Montesquieu (Carlos de Secondat, barón de Brede y de Montesquieu), se dedicó con ahínco al estudio y a la investigación política. Viajó por varios países de Europa, sin embargo fue Inglaterra que le dejó profunda huella en su mentalidad y su obra. Escribió varios libros, pero “El espíritu de las leyes” reflejó lo más intenso de su pensamiento político. Sobre la libertad, expresó: “Es verdad que en las democracias el pueblo aparentemente, hace lo que quiere, más no consiste la libertad política en hacer lo que se quiere. En un Estado, es decir, en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y no ser obligado a hacer lo que no debe quererse”. ¡Ojo, dictador de México! Fue precisamente él quien delimitó las competencias de los tres poderes del Estado: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el Poder Ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. El primero hace leyes transitorias o definitivas o deroga las existentes. Por el segundo hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública: ¡Ojo, dictador de México! Y precave las invasiones. El tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares.

La libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad, para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal, que ningún ciudadano pueda temer a otro. ¡Ojo morenos! El buen gobernante, se apega a la Constitución y a todas las leyes que de ella emanen. Como nuestra Constitución es federal, cada entidad federativa tiene también su propia Constitución y es libre y soberana. El dictador quiere arrogarse los tres poderes y no respetar, ni las competencias, ni los contrapesos que la misma Constitución General de la República establece.