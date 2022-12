A reflexionar | Intento de golpe de Estado

“La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho.” Cicerón

En un régimen constitucional, democrático y representativo, el peligro que existe es el caudillismo, que a su vez deviene de la traición, la inquina, las ansias de riqueza y de poder. Gobierno que se esfuerza por dividir a la nación, siguiendo cartabones epígonos y retrógrados que dejaron su huella de corrupción, de sangre, de miseria y de absorción de los ciudadanos, recurre a “golpes de Estado”. Mantener la paz social, mantener informado con veracidad al pueblo, garantiza: orden, respeto, educación, seguridad y responsabilidad. Sin embargo el presidente del Perú intentó dar un golpe de Estado al proclamar la disolución del Congreso Nacional, para imponer sus reformas, desconociendo los mandatos de la Constitución de la hermana república. Este violador de las leyes supremas de su patria fue detenido y despojado de su cargo. Pretendía “refugiarse” en la Embajada de México, pero la mayoría del pueblo limeño se lo impidió. Será sujeto a los mandatos legales de su país y puede pasar más de diez años en prisión.

Nuestro dictador, que como dice una cosa dice otra, expresó: “Nuestra Constitución establece la libre determinación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otras naciones”. Ni más ni menos que la Doctrina Estrada de 1933. Empero agregó: Lamento mucho lo que le hicieron a mi amigo, el presidente del Perú. ¿Somos o no somos? Luego instruyó al paseador de Relaciones Exteriores, en plena campaña presidencial, exigiéndole que ofreciera a su amigo corrupto, el presidente peruano, que México le ofrecía refugio. ¡Alma mía de mi corazón! Hablamos de lo que dejó el prisionero. Sus relaciones con el crimen organizado de las drogas, nepotismo, corrupción y peculado. ¿Para qué queremos semejantes delincuentes extranjeros en nuestra querida patria?, con los que tenemos nos basta y nos sobra.

Tenemos que aprender a leer el lenguaje político de nuestro dictador, él dice, así dice, que con medidas de socialismo autoritario traerá progreso al país. ¿Con un tren destructor del entorno natural? ¿con un aeropuerto chafa, que el pueblo no utilizará por falta de recursos y poder adquisitivo? Se entrega una limosna a los ancianos, a los discapacitados, a los estudiantes ¿de dónde obtiene dinero el gobierno? De mis impuestos, de los tuyos, de los nuestros y de toda la nación entera. El SAT está puesto y dispuesto a agredir con impuestos de lo que sea para nutrir las fauces hambrientas de un gobierno que no gasta el erario de acuerdo a Ley de Egresos, sino a ciencia y paciencia del dictador, para las campañas políticas de sus lacayos. ¡Eso cuesta y mucho! No perdamos de vista las agresiones groseras a los órganos autónomos y a la soberanía de las entidades federativas, son constantes y las está convirtiendo en provincias dependientes de su persona, no de la ley.