“Entorpece los oídos y los ojos de tus soldados, que nada sepan. Modifica tu quehacer, altera tus planes, que no intuyan nada. Muda el campamento, toma rutas desconocidas, que nada comprendan.” Sun Tzu

Sergio Armendáriz Royval.

El ejercicio más valioso de los ciudadanos es el de expresar su voluntad con entera libertad. Dentro de las normas e instituciones que se han dado. Quien se burla de la columna pétrea de la democracia, de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, ciertamente, antepone sus miserables conceptos de autoritarismo, despotismo, aupados éstos por una vulgar demagogia y una permanente diarrea verbal. A diario dedica tiempo-aire, para deturpar al pueblo, para mantenerlo en supina concepción del mundo y de la vida, para insultar de manera cobarde a quienes no comparten sus fantasías y sus ocurrencias. Estamos ante el destructor del Estado Mexicano con sus leyes y sus instituciones, para forzar el establecimiento de la dictadura. Cortos quedarán: Iturbide, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, en comparación con el que hoy ocupa el Palacio Nacional. Su temor (todos los dictadores) consiste en que lo traicionen y lo depongan sus propios lacayos, como ha sucedido en el pasado histórico en otras naciones del mundo.

La antidemocracia campea en el Poder Legislativo con “sus incondicionales” por ello, el pueblo que emitió su voto por los morenos se le faltó al respeto, se le humilló y pasó a la condición de obediente de los tenebrosos “decretos” que burlan la Constitución. El Poder Ejecutivo se borró de la carta magna, con la dictadura que no se guía por ella. Ahora, los rabiosos embates se concentran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy delicado que las hordas de las SA y de las SS, acudan a la sede del Poder Judicial a amenazar a los magistrados de tan respetado órgano del Estado. ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

El pueblo trabajador, creador, emprendedor, no merece el baño de sangre que a diario es noticia de primera plana en toda la nación. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, son cobardemente asesinados. Indefensas jovencitas, madres de familia son secuestradas, violadas y brutalmente asesinadas. Los desaparecidos y secuestrados, que con dolor y coraje buscan a sus padres, familiares y amigos. Los pequeños vendedores y prestadores de servicios, sometidos a los vampiros que les arrebatan el sustento de sus familias. Urge la acción de las autoridades prescritas en la Constitución, la eliminación de la impunidad y la acción enérgica del Poder Judicial, pero no en manos del dictador. Por otro lado, mientras las comparsas del dictador se pasean y gastan millones de pesos (¿de dónde?), tienen abandonadas sus funciones. Por ejemplo, Marcelo, partidario de Camacho Solís, deja las relaciones exteriores al dictador, que se ha encargado de mantener injerencias con países extranjeros en sus asuntos internos. Los ciudadanos no votaron por semejantes aberraciones.