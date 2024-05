“Dos cosas hay igualmente temibles: un buen cuchillo en manos de un loco y una gran inteligencia en la cabeza de un malvado”. Valtour





De acuerdo con la Academia Española de la Lengua, el concepto “bienestar”, situación en que se tiene lo necesario para pasarlo bien y con tranquilidad. Estado del que está bien, sin padecimiento, con salud, energía, educación, tranquilidad económica y otros. Con esta mendacidad inició su campaña (sic), el dictador, es decir, con una entelequia. Con esta utopía fundamentó la estructura de su aspiración política.

Lo más sentido en los seres humanos, es el instinto de conservación, es decir, la tranquilidad, la paz y la libertad. México está ensangrentado, con niños huérfanos, viudas en la miseria, abuelitos, compañeros de escuela y, toda la nación entera, por la cobarde acción de los sujetos armados, que actúan como sicarios y como mercenarios del crimen organizado. Después de más de cinco años, somos una patria con miedo, otros han abandonado sus comarcas, se les denomina desplazados, por lo que la miseria se incrementa exponencialmente.

Han sido asesinados militares, policías, médicos, niños y jóvenes, enfermeras, paramédicos, y lo más vergonzoso, se han torturado, violado y asesinado a miles de mujeres humildes y trabajadoras, estudiantes y amas de casa. ¿Por qué? El dolor se percibe en el ambiente, el miedo, en toda la sociedad. Queremos paz, queremos paz, queremos paz. Queremos un gobierno que atienda la paz social, el apoyo al sector productivo y promueva la inversión extranjera y el empleo remunerado, de acuerdo al Artículo 123, en su inciso de los salarios.

Nuestra economía está hecha pedazos, los planes de desarrollo, fueron desechados y sólo se invirtió en lo que al dictador le dio su gana, su filosofía fue el solipsismo. A la zona norte del país, no sólo la deturpó, sino le limitó los recursos presupuestales a los que tiene derecho. Agricultura y ganadería, totalmente abandonadas. Se tiene acumulada una deuda externa sin precedente, y no se anota la deuda interna, porque el renglón no da el espacio para tantos ceros. Los organismos autónomos, han sido brutalmente agredidos por el titular del ejecutivo, porque no se sometieron a sus caprichos inconstitucionales.

Amable lector,¿ utiliza los servicios médicos (sic) del IMSS, del ISSSTE y del sector salud de la Federación? Dan lástima, sin la elemental higiene, no hay medicamentos, no hay equipo de laboratorio, menos de imagenología, las batas de las enfermeras, médicos, y personal de apoyo, parece que ellos mismos las compraron en los “outlets”. México y sus habitantes, merecemos la paz y la concordia, rechacemos las dádivas, que resquebrajan la democracia y, sobre todo, acudamos a las urnas electorales a votar el ya próximo 2 de junio. Jóvenes, ustedes ya son el presente de la patria, recuerden que el futuro, tiene su raíz hoy, voten y lleven a su novia, no faltaba más preciosas.





Profesor. Historiador

sarmez2015@gmail.com