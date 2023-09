A reflexionar | Misántropo

“No se odia mientras se menosprecia. No se odia más que al igual o al superior”. Nietzsche

En una ocasión el emperador romano Calígula expresó: “Quisiera que la plebe tuviera una sola cabeza para cortársela”. El dictador de México (2018- 2024) nos lleva al recuerdo histórico de Leonardo Márquez, Félix Zuloaga, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, Antonio López de Santa Ana y bastantes miembros del alto clero. Odiaron al pueblo mexicano sin límites, sin importar muertos, miseria, viudas, huérfanos, mutilados y sin importarles la amada patria y sus instituciones. Si no se sujetan a mis caprichos y a mis ocurrencias y me contradicen, entonces si utilizo el sagrado concepto: patria, y los marbeto como traidores. ¿Qué dictadores no han utilizado semejante blasfemia, para eliminar a su oposición? Recordemos la bella melodía: “La que se fue”, cuando dice: “Porque cariño comprado, ni sabe ser bueno, ni sabe ser fiel”. Exactamente lo que hace el dictador, pretende comprar la dignidad de la nación mexicana, que es inalienable e imprescriptible, menos botín de usted y de su pandilla de morenos.

¿Quién es el ser humano que usted más odia? Somos una república federal, democrática, laica y cuyo poder para gobernarse dimana del pueblo. Nuestra Constitución contiene las instituciones que nos hemos dado para vivir en orden y con paz social. Pero su odio por el pueblo lo lleva a consentir a delincuentes que extorsionan, asaltan, asesinan y siembran el temor en todo el ámbito nacional. Desgarra el orden constitucional, les impone a sus lacayos tareas ayunas de dignidad y de respeto al derecho ajeno. En este mes de la patria, usted ofendió y deturpó al Poder Legislativo y al Poder Judicial. No, no, el que exhibió odio e ignorancia para la patria y su pueblo, fue usted, dictador. Tenga usted la plena y absoluta seguridad, que en el proceso electoral de 2024, su odio al prójimo será aplastado por una máquina operada por ciudadanos con millones de votos y sus cófrades lo abandonarán por misántropo.

Los mexicanos hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que somos guerreros valientes y triunfadores, pues ante la adversidad de los enemigos de nuestra querida patria, hemos aprendido a unirnos (el color rojo de nuestra bandera nacional), eso es lo que significa. Otra forma de odiarnos se evidencia en la distribución del erario, el dictador da preferencia a obras faraónicas y evita entregar a las entidades federativas que no están en sus fauces, les recorta las participaciones que les corresponden, para utilizar nuestro erario en programas federales controlados por él. Unión, paz, educación, salud y respeto a la ley. Recordemos la última estrofa de nuestro glorioso Himno Nacional:

Patria, patria, tus hijos te juran. Exhalar en tus aras su aliento. Si el clarín con su bélico acento. Nos convoca a lidiar con valor.