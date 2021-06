A reflexionar | Miseria del perdedor

“Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti”. Friedrich Nietzsche - Sergio Armendáriz Royval

La democracia no depende de falsos profetas ni de expertos mendaces, al contrario, se sustenta en la veracidad y en la plena libertad de los ciudadanos. Hace pocos días se llevó a cabo el proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados. Elemental para que el régimen dictatorial moreno trastoque el orden republicano institucional y lo adapte a la dictadura que está gestando el Ejecutivo federal. La madurez de los mexicanos tuvo un avance significativo en su ruta a la verdadera democracia. Sin embargo, al dictador le molesta la institución autónoma que nos dimos para planear, ejecutar y evaluar los procesos electorales. Quiere una Cámara Baja que esté alineada con sus ambiciones facciosas y lejos del desarrollo del pueblo mexicano. Ya amenazó a los ciudadanos con entregar a sus diputados lacayos iniciativas para reformar nuestra Constitución y preparar el sendero de oprobio de privar a la nación mexicana de su esfuerzo de alcanzar la verdadera democracia y la libertad.

También el proceso electoral incluyó la renovación de los congresos estatales, los ayuntamientos, los síndicos y varias gubernaturas. La rebatinga por las candidaturas fue feroz, miembros de otros partidos, al no ser seleccionados para una candidatura, buscaron “acomodarse” en otro partido, como dijo cierto moreno, y claro, ante la falta de cuadros propios, los morenos, recogieron a los oportunistas de partidos contrarios, a sus pseudoideologías y los hicieron sus abanderados. Tremenda bofetada recibieron los pocos simpatizantes izquierdistas al ver que fueron ignorados por sus dirigentes. El proceso se efectuó con seriedad y respeto por parte de las autoridades electorales, sin embargo la “elección de Estado”, orquestada y dirigida desde Palacio Nacional ha sido cuestionada por quienes no saben perder (Morena y sus satélites) con agresiones a los funcionarios electorales en casi todo el país.

En Chihuahua, el desconocido candidato a la Gubernatura por los morenos perdió con un amplio margen y con mil falacias y posturas demagógicas pretende anular la voluntad popular de los chihuahuenses. ¡Qué miseria! Del señalado con el dedo presidencial, ¡qué falta de ecuanimidad ética! Los mexicanos seguiremos luchando contra las dictaduras, execrables ejemplos nos dejaron: Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, ¿quieren los morenos la 4D? Los chihuahuenses tenemos memoria, sabemos la tenebrosa intención del presidente al nombrar “gerente” en nuestro estado a un favorito de él. Fluyó el dinero a raudales para el candidato (hoy derrotado), y ni así la hizo, nos imaginamos el berrinche del creador de Morena. Dignidad y respeto, no sigan el mal ejemplo de Trump hace unos meses.