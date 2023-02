A reflexionar | Nuestra Constitución

“Donde termina la ley, empieza la tiranía”.

William Pitt

Sergio Armendáriz Royval

“El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”, frase de Voltaire, el gran pensador de la época de la Ilustración. Durante la Colonia, la monarquía absoluta, no existían leyes codificadas en una constitución, el monarca y sus consejeros emitían mandatos a gusto de ellos, pero firmadas y selladas por el rey. El régimen monárquico parlamentario inglés y la independencia de las Trece Colonias en América del Norte, produjeron inquietud a las monarquías absolutas europeas. Se inició un movimiento de regeneración de sus regímenes, denominado: Despotismo Ilustrado, en el Imperio Colonial Español, el rey Carlos III fue un ejemplo de tal orientación política. Se le dio una frase: ”Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. El virreinato de la Nueva España, durante sus tres siglos de existencia, cumplió cabalmente con su función de explotación inicua de los grupos étnicos del territorio, a través del sistema feudal y de un cuantioso saqueo de nuestras riquezas, fundamentalmente la minería, los productos agrícolas comerciales (algodón, vainilla, cacao, frutas y otros). Las colonias eran cargadas de todo tipo de impuestos, que pagaban los indomestizos y los criollos. El clero no se quedaba atrás y se apoderó de enormes propiedades rústicas y urbanas y como no pagaba impuestos, acumuló mucho dinero, que prestaban a crédito, cobrando los muy religiosos intereses.

Nuestra historia nos entrega en su evolución dialéctica (no transformaciones, como denominan el dictador y su caterva de morenos) tres constituciones. En su l06 aniversario de la Constitución que nos rige, debemos hacer reflexiones serias sobre su observación y estricto cumplimiento por parte de los funcionarios públicos, de los empresarios y de todos los ciudadanos en general. Los reaccionarios (los morenos y su dirección partidaria), violan las leyes constitucionales, para consolidar su mandato al estilo del socialismo autoritario, que niega todas las libertades a los gobernados, con mandatos autoritarios, muy al estilo de la monarquía absoluta. Bueno, hasta en la educación pública, se deturpan los contenidos curriculares y se promueve el culto a la personalidad del dictador. Por sus pistolas, mandó traer médicos extranjeros, asesores educativos y ¿los intelectuales mexicanos, los investigadores, los maestros y los estudiantes del Conacyt? Qué se vayan al diablo. Se agrede a diario a nuestra carta magna, a funcionarios de las instituciones autónomas y a la nación entera.

En poco tiempo, los mexicanos patriotas y revolucionarios expulsarán del poder a los que se sienten la divina envuelta en huevo. El conocimiento, la comprensión y la convicción de nuestra Constitución es obligación “sine qua non” para vivir en paz, en orden, en un ambiente de trabajo, salud y de progreso. Los mexicanos demandamos la observación y el cumplimiento de todo el contenido de nuestra carta magna.