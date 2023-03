A reflexionar | Petróleo, emblema nacional

“El gobierno mexicano no tiene ninguna fuerza y su pobreza se ve reflejada en su incapacidad de declararse neutral en cualquier conflicto, ni en cuenta se deben tomar sus declaraciones”.

Departamento de Estado de EEUU en 1914

Sergio Armendáriz Royval

Nuestro planeta no siempre ha sido el mismo geológicamente, a lo largo de cuatro mil quinientos millones de años ha tenido una evolución constante, que en momentos generó un monstruo (CHON) que llamamos “proteína”. En los mares surgió la vida y durante millones de años fueron evolucionando diversas combinaciones químicas, que hace mil quinientos millones de años se transformaron en microorganismos y de ahí a vegetales criptógamos, y animales invertebrados. Durante las eras geológicas, Paleozoica y Mesozoica, hubo abundancia de flora y fauna marinas abundantes, el abuelo de todos los seres vivos vertebrados, denominado “eustenopterón”, salió de los mares y tocó la tierra emergida. Pero también en los mares se desarrollaron invertebrados que en el transcurso de millones de años y de las gigantescas transformaciones de nuestro globo terráqueo: erupciones volcánicas, colosales inundaciones, los aerolitos que se estrellaban en la superficie, la transformaciones no cesaban, incluso hubo muchas que casi acabaron con la vida en nuestro planeta. De invertebrados que al paso del tiempo quedaron sepultados, surgieron los hidrocarburos (petra-piedra y óleum-aceite) que en la actualidad tantos conflictos han provocado en todo el orbe. Los hidrocarburos son recursos naturales no renovables, que todavía mueven al mundo. Producen la ignominiosa contaminación, que afecta a la vida en la tierra.

México, nuestra amada patria, posee yacimientos de hidrocarburos que por decenios nos han traído conflictos, algunos de ellos muy sangrientos. Pero vayamos a un poco de historia. El monarca español Alfonso el Sabio (siglo XIII) dejó ordenanzas en el sentido de que las minas eran del reino, y podía cederlas a particulares, siempre y cuando pagaran “regalías” a la corona. Posteriormente, Felipe II en 1563 estableció las ordenanzas que extendían la propiedad de las minas y subsuelos a España y sus colonias. El rey Carlos III en 1783 sin cambiar el contenido tradicional de la monarquía, estableció: Las minas son de mi real corona. Sin separarlo de mi real patrimonio, las concedo a mis vasallos en propiedad y posesión. Esta concesión se entiende bajo dos condiciones: primera, que hayan de contribuir a mi real hacienda la parte de metales señalada. La segunda, que han de labrar y disfrutar las minas, de no cumplir con estos mandatos reales, perderán su derecho de propiedad y puedan concedérselo a otro que por este título las denunciare. La importancia histórica del tópico del suelo y del subsuelo fue motivo de seria atención por los gobiernos del pretérito. En la segunda parte de esta colaboración, reflexionaremos sobre las vicisitudes que vivimos en México con la explotación de los hidrocarburos.