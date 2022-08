A reflexionar | Podemos explorar el universo

“No es perezoso únicamente el que nada hace, sino también el que podría hacer algo mejor que lo que hace”. -Sócrates

Por: Sergio Armendáriz Royval

Siguiendo a Sócrates, recordemos uno de sus pensamientos: “Existen cuatro tipos de hombres, los que no saben que no saben, por lo que viven en eterna ignorancia”. “Los que no saben que sí saben, por lo que viven como en el caso anterior”. “Los que saben que no saben, y se esfuerzan por aprender”. “Finalmente, los que saben que sí saben, pero hasta la fecha no conozco a ninguno de ellos”. Todos los días nos esforzamos por conocer el mundo (Realidad objetiva, materia, todo lo que existe), empero no nos detenemos a explorar lo más importante para nosotros: nuestro cuerpo, nuestra consciencia y nuestro tiempo. Otros se “encargan de desviar nuestra vida al sendero que se les antoja, para lograr el encargo que ambicionan: el poder. Algunos se arrogan la autoridad de someter a los poderes del Estado y de toda institución que ha logrado autonomía para permitir el arribo de la democracia. Somos seres pensantes, que aprendemos a tomar decisiones para lograr la paz social y el recto manejo del erario. Desde la más tierna infancia los seres humanos exigimos que se nos escuche, para expresar nuestras ideas, necesidades, lo que nos agrada, lo que nos disgusta, vamos, lo que nos une en un haz de voluntades. Sin embargo, con facilidad nos tergiversan la realidad y caemos en la profunda mediocridad que nos acrisola con la demagogia y en la mendacidad.

Queremos ir al planeta Marte, pero dejamos que los actos de la dictadura nos ofendan y nos enajenen una de nuestras preciadas propiedades: la consciencia. No debemos permitir que se ultraje nuestra capacidad de reflexión y, conocer a plenitud nuestro cuerpo, para explicar (unir) los males y alteraciones que nos aquejan. La unidad esencial en este caso es conocer las tres funciones de nuestro organismo, que de suyo, están ligadas en un funcionamiento coordinado. Las tres funciones son: de nutrición, de relación y de reproducción. ¿Cuántos jóvenes estarían libres de las oprobiosas cadenas del consumo de estupefacientes y de su criminal tráfico? ¿Cuántos seres humanos formarían verdaderas familias, con la construcción de valores. No olvidemos que la palabra convence, pero el ejemplo, arrastra, respetables padres de familia, compañeros maestros, el llamado vehemente para ustedes es: sean clásicos, es decir, dignos de ser imitados. Bien, vale la pena explorar la realidad objetiva, pero sobre todo nuestras propiedades, es decir, conocer, comprender y convencer que con estos elementos gnoseológicos, lograremos una sociedad, saludable, vivir con libertad e intentar construir la verdadera democracia.