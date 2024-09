A reflexionar / Tenemos un México de falacias

“El miedo siempre surge de la ignorancia.” Emerson





El miedo surgió de la ignorancia, por ello, el instinto más fuerte en el hombre es el de conservación. Los fenómenos de la naturaleza, el fuego, los animales depredadores, luego, las armas ¿cuáles? Todas, los seres humanos desarrollaron las fuerzas productivas y construyeron grandes civilizaciones, con bellos monumentos, puentes, acueductos, domesticaron animales que les sirvieron de alimento, de transporte y de armas. La perfección de las armas se convirtió en el genio del mal de la humanidad, se gastaron riquezas para tener al principal instrumento del miedo, al grado que hoy tenemos artefactos nucleares que pueden extinguir a la raza humana. De los productos que se producen en los grandes consorcios, la producción de todo tipo de armas es de los más productivos. El gobierno que está destruyendo a nuestra querida patria es el que hoy confunde, utiliza las mendacidades y mantiene un estado de miedo, de angustia y de amenaza permanente para las vidas de los mexicanos. El crimen organizado extorsiona, asesina, destruye propiedades, transportes, secuestra a seres inocentes, sobre todo a niños, mujercitas, y trafican con ellos o los asesinan. Reflexionemos sobre el futuro: ¿cuál? Si mañana tendremos velorios y dolor, lágrimas. ¿Ese es el México, que brilla de bienestar, de hospitales, médicos especialistas, medicamentos, infraestructura clínica, de atención a los discapacitados, de los niños y jóvenes que necesitan estudiar? Mienten funcionarios lacayos que llegaron a la ignominia de recurrir al fraude de comprar senadores para allegarse una mayoría que quebranta al Poder Judicial. ¿No les da vergüenza? ¿No se sienten mediocres de que serán dirigidos por un guignol?

Amargas fiestas patrias, las que viviremos los mexicanos, divididos por un dictador mesiánico y maniqueo, en un ambiente de terror, desconfianza, y sin poder construir un futuro, porque nos han atado de pies y manos, además nos obnubilaron nuestra masa encefálica, para no tener capacidad de reflexión. No debemos dejarnos engañar, exijamos nuestros derechos constitucionales (antes de que hagan estallar en mil pedazos nuestra carta magna). Si Benito Juárez saliera de su tumba, lo primero que haría, sería ordenarle al general Sóstenes Rocha, que arrestara y encarcelara al dictador. El valor fundamental de un primer magistrado de la nación es: la verdad, siempre la verdad. Todos los actos del presidente deben estar estrictamente dentro de las leyes que contiene nuestra Constitución. Y finalmente, no mentir, ni aupar a quienes tienen aterrorizados a los mexicanos. Ya basta de asesinar a mujeres inocentes, los chihuahuenses no olvidamos a Jessy, asesinada por la Guardia Nacional, tampoco olvidamos a la periodista Miroslava Breach. Queremos una patria unida, independiente, veraz y con alto grado de tolerancia. ¡VIVA MÉXICO!