A reflexionar | Transformación de nuestra patria

“En el mundo, todo cambia, nada está estático.” Principio de la dialéctica.

Sergio Armendáriz Royval

La naturaleza no desaparece, sólo se transforma, y ésta es objetiva. En las sociedades humanas, las transformaciones tienen la relación causa- efecto, por lo tanto, no son generadas por el capricho, o el cerebro de funcionamiento privilegiado. Hubo pensadores, como el británico Thomas Carlyle que interpretó la historia, como la inspiración y los hechos de los grandes personajes, de los héroes. Muchos investigadores, utilizan esta concepción histórica, denominada “heroica”, es decir, que los grandes hombres son los que hacen la historia, por lo tanto, basta con estudiar sus biografías, para definir el desarrollo histórico- social. Tal emperador fue bueno, tal rey fue malo, quizá el emperador fue muy bueno, esas opiniones son subjetivas y anticientíficas y no proporcionan la certidumbre científica de la transformación social. La ambición de los dictadores es precisamente, presentarse de manera cotidiana como los creadores de las transformaciones de la sociedad. El sumo pontífice mexicano, se arroga una transformación (la 4t) y sus lacayos dicen que ha hecho cosas buenas. La historia nos guarda un gran grupo de dictadores que terminaron repudiados por sus mismos cófrades. Los pueblos siguen su marcha y son ellos los que tienen en sus manos, todos los cambios.

El pueblo mexicano está herido, harto y muy dolido de la guerra que desató la dictadura y que significa la destrucción del tejido social que durante siglos ha elaborado con su sangre, con sus vidas, con sus humillaciones y con sus burlas, en síntesis, el régimen moreno pasará a la historia como el más sangriento, el más criminal y el más cobarde de cuantos ha vivido la nación mexicana. Las lengoneadas mañaneras sirven al dictador para entretener a sus cohortes de oportunistas y fabricar nubes de denso humo negro, para cubrir el destazamiento de nuestra socioeconomía. México seguirá su marcha hacia la verdadera transformación que repudiará los feroces ataques del dictador a su Constitución, a sus instituciones y a la oposición. Por lo pronto varios mandriles se pasean por todo México, impuestos con su dedazo, gastando el erario que los mexicanos con todos los sacrificios integramos, para servicios médicos, guarderías, escuelas de todos los niveles, infraestructura de comunicaciones, promociones a los alumnos a través de verdaderas becas, para desarrollar la ciencia y la tecnología. ¡No! Eso no, los jóvenes mexicanos no lo merecen, mejor los traemos de Cuba o Venezuela. Por cierto en las elecciones del Estado de México, sin venezolanos mercenarios, no hubieran ganado. En estos momentos, la oposición tiene el deber de organizar el proyecto de nación que convenza a los ciudadanos a votar por ellos, no caigan ¡por favor! En el juego de los mandriles, México quiere ciudadanos genuinos que amen la transformación dialéctica y que no voten por la prolongación de la dictadura.