A reflexionar | Tres valores que transforman

“No hay nada más altanero en el mundo que ver a un hombre mediocre cuando se levanta al poder.” Wessenburg

Por: Sergio Armendáriz Royval

El poder absoluto de las monarquías tuvo en todo momento amenazas que los reyes, hicieron uso de cuanto recurso tuvieron a su alcance, para atemperarlo. El homicidio cruel, las mazmorras, el látigo, el despojo de los bienes de los opositores. A estos deleznables actos se deben agregar, los que imponían e imponen los diferentes cleros. Siempre los que ostentan el poder, padecen una terrible paranoia, que se dieron casos en la historia que hasta sus familiares fueron ejecutados. Al paso de los años, dueños del poder, surgieron las dinastías: ¡qué bueno! Porque en muchos monarcas y dictadores, formaron enormes filas de aspirantes que querían romper la cadena de la sucesión. La encarnación del poder divino (¿?) era, según ellos, una gracia de los dioses. Los pueblos empezaron a manifestarse de diversas formas, para exigir su participación en el gobierno, es decir, que el poder se dividiera en tres sectores: el Poder Ejecutivo, con la taxativa de cumplir los mandatos de una Constitución, que sería elaborada por un órgano integrado por representantes de la población. Este sector del poder se denominaría: Legislativo. Su labor consistiría en reunir las reivindicaciones, peticiones y formas de gobernar. Hoy en México no sucede, por el régimen dictatorial y despótico que viola la Constitución. Muy importante conocer y comprender el valor de nuestros votos a través de un órgano autónomo que no sea manipulado, ni determinado por el Poder Ejecutivo, el INE, que lo quiere destripar el dictador. Finalmente el Poder Judicial, que juzga y ejecuta la ley a quienes la violan. Cuando eso no sucede, surge la dolorosa impunidad, en muchas ocasiones los mismos que deben hacer justicia, la desfiguran. Dijo el emperador romano, Trajano: “Más vale dejar libres a 100 culpables, que imponer castigo a un inocente”.

El segundo valor es la soberanía popular, el genial ginebrino Juan Jacobo Rousseau, propuso que el pueblo determina su forma y los términos de su gobierno. Son raíces de la democracia contemporánea que muchos ambiciosos de poder esgrimen para legitimar acciones que todo tienen menos ser democráticas. Un régimen republicano debe ser democrático por antonomasia, de no cumplirse este binomio, no es demócrata. Muchos autores de la filosofía política revisan, tergiversa y proponen tesis anarquistas y pseudosocialistas.

Finalmente, el mejor expositor del tercer valor fue Voltaire, que esgrimió la libertad de expresión. Recordemos su célebre frase: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida por defender tu derecho a decirlo…”. Los demócratas son tolerantes y procuran la paz, no la creación de socialistas autoritarios que no toleran a ciudadanos que no comparten sus argumentos demagógicos.