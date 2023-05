A reflexionar | Visitas de odio

“Las ciudades obligan al crecimiento, y hacen que el hombre sea chistoso y hablador, pero todo es artificial.” Emerson

Sergio Armendáriz Royval

Transcurría el año 1989 y el socialismo autoritario se desmoronaba, en virtud de la acción de los pueblos sometidos a la presión del culto a la personalidad de los dictadores. Llámense Gorvachov, Hoerneker o Ceausescu, el estallido social retumbó en todo el orbe. La ilusión demagógica propalada por los promotores de un régimen igualitario se elevó al cielo como pirotecnia, pronto se desvanecieron, dejando al descubierto leves nubes de humo. Reflexionemos a México con un régimen como el de Corea del Norte (República Democrática (¿?) de Corea). El gran novelista ruso León Tolstoi se preguntaba en su libro “La guerra y la paz” ¿Qué es la guerra? “La finalidad de la guerra es el homicidio, sus instrumentos, el espionaje, la traición, la ruina de sus habitantes, el saqueo y el robo, el engaño y la mentira y, sobre todo, la falta de libertad”. En todo momento, se divide a la sociedad, los buenos, los que dicen la verdad, los que pueden impunemente difamar, insultar, es decir, los lacayos del dictador. Por otro lado los de atrás, los de antes, los opositores al brutal régimen, son los traidores a la patria, los enemigos del pueblo, los que no tienen derecho a la libertad de expresión, los que son la sombra de la ignominia de la nación.

Con vulgaridad, blasfemias, amenazas el dictador generó un escenario de muertes, de dolor, de secuestros, feminicidios, tráfico de narcóticos, despojo de propiedades, destrucción del medio ambiente ecológico. Las descargas escatológicas en sus giras a diferentes entidades federativas, especialmente del norte de la república, no son otra cosa que expresar su odio a la población del norte. Todo para el sur y sureste y las autoridades federales, listas para los desfiles y para violar la Constitución, al otorgarles facultades propias de nuestro Ejército Nacional. Sus pandillas, sostenidas con el erario, siempre prestas a servir de fuerzas de choque, contra las instituciones que nos hemos dado para gobernarnos en sana paz, tal como lo hicieron hace días contra el Poder Judicial, al intentar asaltar el recinto de la SCJN. La república federal, democrática y representativa, está en peligro ante la prospectiva de la anarquía y la demagogia del grupo reaccionario que tutela el dictador. De sus viajes, recuerdo que hace unas semanas vino a la H. Ciudad Juárez, a insultar a nuestra gobernadora. Regañar a gente del pueblo que le hizo reclamos, empero los 40 muertos quemados por negligencia de las autoridades federales, bueno el secretario de Gobernación expresó con asombro: “No sabía que el INM era de mi competencia”. No sabía, ni sabrá, pero eso sí, lo placea el dictador por todo el país, dizque porque lo seleccionaron para ser candidato a la Presidencia de la República ¡caramba! Por eso les espanta la Constitución, por ello me parece viable y pertinente la frase del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dirigida al dictador: “Sería bueno que leyera la Constitución”.