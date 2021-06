El próximo domingo 6 de junio se habrá de celebrar la más grande jornada electoral de la historia de nuestro país. En una elección por demás importante, se renovarán casi 20 mil puestos de los diferentes niveles de gobierno, por lo que el salir a votar se convierte en un hecho histórico y fundamental para decidir o no por la consolidación de nuestra joven democracia.

En un proceso insólito en el que se habrá de renovar la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, los congresos locales de todo el país (salvo Coahuila y Quintana Roo), los ayuntamientos y alcaldías de 30 entidades (menos Durango e Hidalgo), además de otros cargos (juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias de Comunidad en Tlaxcala), que sin duda habrán de definir el rumbo que habrá de tener nuestro país para las próximas décadas.

En este sentido y por la importancia que este proceso tiene, resulta fundamental votar y animar a hacerlo, debido a que las acciones que se emprendan por parte de los tres niveles de gobierno tendrán efectos directos sobre todos y cada una de las personas que vivimos en México.

Por ello, no está demás asegurar que, a pesar del momento que vivimos por la emergencia de la pandemia por el Covid-19, se habrán de tomar las medidas sanitarias y de logística suficientes y necesarias para garantizar -con su apoyo- que no habrá mayores problemas, por lo que no está demás recurrir y reiterar las apreciaciones y sugerencias que han dado las autoridades electorales para este próximo domingo.

Se han tomado las previsiones necesarias para asegurar que habrá desinfección frecuente de superficies al interior de las casillas; se colocarán carteles informativos sobre dichas medidas; se habrá de aplicar gel antibacterial al ingreso a la casilla; resulta obligatorio el uso de cubrebocas; habrá una toalla sanitizante para limpiar los espacios de contacto; se promoverá la sana distancia entre quienes estén permanentemente al interior de la casilla, a quienes se les dotará de cubrebocas y careta; se hará limpieza al menos cada tres horas; sólo se permitirán dos votantes simultáneos por casilla; las y los electores podrán llevar su propio marcador o bolígrafo y se retirarán las cortinillas de la mampara de votación.

Por lo anterior, resulta importante saber que no se trata de una elección más, que se hace necesario y urgente hacer un llamado a tomar el futuro del país en nuestras manos, a salir a ejercer nuestro derecho al voto y decidir entre las diferentes opciones que se nos han presentado y tomar la decisión, ya que después puede ser muy tarde para arrepentirse de no haberlo hecho.

Cada voto cuenta, y en esta elección representa aquello sobre lo que habremos de dar cuentas a las generaciones que vienen sobre lo que hicimos o dejamos de hacer por el bien de nuestro país. No lo dudes… vota…

El autor es miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

manuelnavarrow@gmail.com