A Votar, piden Obispos.

“Cuando alguien me dice:”La Iglesia debe cambiar de tal o cual manera,

me digo: ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De los sacerdotes? ¿De los obispos?

no, la Iglesia somos todos nosotros. Siempre hay una generalización

cuando se habla de la Iglesia. Pero su historia es una historia

que no se comprende sin Dios.

Papa Francisco, Política y Sociedad.





El Pueblo de Dios valora, discierne y elige. Para favorecer la comunicación por México. Propone la Provincia Eclesiástica del Bajío: León, Irapuato, Celaya y Querétaro. Con motivo de las próximas elecciones del Domingo 2 de Junio de 2024, hacia una democracia participativa. Y lo firman los obispos: Alfonso Cortés, Enrique Díaz Díaz, Víctor Alejandro Aguilar L., y Fidencio López Plaza.

Queremos proponer en tiempo de elecciones, este nuevo taller; el cual a través de la Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que el bien común y la paz social son objetivos primordiales del compromiso de los fieles laicos en la política.\u0009¿Nuevo taller? En 1987, la Arquidiócesis de Chihuahua con el inolvidable Obispo Adalberto Almeida y Merino, en comunión con Mons. José Llaguno, jesuíta obispo de la Tarahumara, y de don Manuel Talamás Camandari (sus papás nacieron en Belén, Palestina), obispo de Ciudad Juárez, ofrecieron los célebres Talleres para la Democracia; en 1995, la Arquidiócesis de Guadalajara\u0009a través del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, propusieron los talleres Fe y Política.

Religiosos y sacerdotes, son los padres de muchas naciones oprimidas históricamente: Hidalgo, Morelos, Matamoros, en el México de 1800.; en Sudáfrica: el obispo anglicano Desmond Tutu, y Nelson Mandela, nóbeles de La Paz. Acá en Estados Unidos, el pastor bautista Martin Luther King, Jr.

En el Encuentro I, de la Iglesia del Bajío, plantean Lo que alegra y entristece al pueblo de Dios en México en tiempo de elecciones.

Guiados por el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) promulgado por Juan Pablo II, refieren que: “La participación comienza por la educación y la cultura. Podemos pensar con razón, que la suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y esperar”.

Si la primera imprenta de América, la trajo a México el primer obispo de México-Tenochtitlán. El franciscano Juan de Zumárraga, para evangelizar a hispanos y latinos, europeos e indígenas. La Provincia eclesiástica del Bajío en 2024, al contemplar la realidad, en el punto II ¿Qué se dice acerca de las elecciones? \u0009Se guiará por la Información periodística. Y destaca en los incisos a) Que de acuerdo con la información oficial, la economía nacional se está fortaleciendo, las finanzas públicas están sólidas, la pobreza laboral y la captación tributaria repunta… y b) El Gobierno “que pretendió en el 2018 convertir a México en la Utopía de Tomas Moro, no ha estado exenta de escándalos de corrupción, de falta de pericia en el desempeño de la administración pública y de sesgos autoritarios que hacen parecer los excesos de los antiguos regímenes un jardín de párvulos”.

Afortunadamente las redes sociales y los medios de comunicación ( www.zetatijuana.com ; Atypical Te Ve; Etcétera digital, Marco Levario Turcott,), han dado la oportunidad a los ciudadanos de ya no ser sólo espectadores pasivos de los acontecimientos que vive el país, sino protagonista del cambio que aspiramos con la enorme ventaja de poder ejercer su Derecho a la libertad de expresión. (Continúa en versión digital).

Un fenómeno que recientemente se ha propuesto como posible determinante del abstencionismo es el desencanto político. Del mismo modo en que se incluyeron frases para medir el desencanto político, la encuesta contenía preguntas que buscaban captar las posturas derrotista y atomista.

Atomismo.- Cuando voto, yo cumplo con mi parte, aunque los políticos y otros ciudadanos no hagan la suya. Ser un buen ciudadano implica votar, aunque las opciones no sean muy buenas. Si en una elección todas las opciones son malas, debo buscar y elegir la menos mala. México sólo cambiará por lo que haga uno en lo individual, no por quien esté en el gobierno. Mi principal deber como ciudadano es elegir la mejor opción entre los candidatos.

Derrotismo.- Cuando se vota, se le sigue el juego a los políticos, al gobierno y a los partidos. Prefiero no votar que votar por un mal político. Votar es parte de un sistema político corrupto. Si voto, me vuelvo cómplice de lo que hagan los políticos.

Los obispos del Bajío plantean enseguida discernir a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia (Laudato Si), considerando que la esperanza y la participación van de la mano, y que ¡No basta elegir! Hay que cuidar y exigir que se cumplan los acuerdos que se prometieron en campaña electoral.