Aborto: un derecho que cuesta

Por: Agustín Pérez Reynoso

La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de transferir la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados ha echado para atrás un derecho que se creía constitucional, a partir del Caso de Roe contra Wade en 1973. Es fácil hablar del aborto para los que vivimos para contarlo o no hemos abortado, pero resulta ingenuo pensar que el aborto, algún día, podrá eliminarse desde las tribunas de la ley o la moral. De acuerdo a la directora y fundadora de Sexo Seguro A.C., Rosario Laris, 66% de las mujeres abortan para hacer feliz a alguien más.

El 30% aborta para no perder a su pareja. Por otro lado, según la politóloga Blanca Heredia, si bien 59% de los estadounidenses y 67% de las mujeres en Estados Unidos están en contra del fallo de la Corte contra el aborto, la mayoría de los miembros del Partido Republicano están a favor del fallo contra al aborto, así como una tendencia creciente en el Partido Demócrata (49% de hombres y 25% de las mujeres menores de 50 años) que piensan que el feminismo ha hecho más mal que bien. Es razonable que ciertas posturas extremas tengan estos efectos.

El feminismo defiende su derecho a la intimidad, pero rechaza el derecho de conciencia de quien no acepta colaborar en un aborto; la mujer pro aborto busca el apoyo económico y jurídico del gobierno, pero rechaza cualquier poder institucional sobre sus órganos reproductores; los libertarios defienden el derecho sobre nuestros cuerpos, pero ¿este derecho se impone a la vida de otros cuerpos que dependan directa o indirectamente de nuestra protección fuera o dentro de nuestros cuerpos? Parece no cumplirse el principio de no contradicción, y tiene consecuencias.

Si la mujer quiere su derecho al aborto, pero es obligada por otros a abortar; quiere obligar a otros que le ayuden a abortar, pero no quiere perder derechos sobre su cuerpo a manos del Estado, pareciera que, así, será muy difícil que el aborto dure indefinidamente como un derecho constitucional, especialmente en sociedades donde se ha iniciado el envejecimiento prematuro y la base demográfica favorece cada vez más a culturas poco democráticas como el Islam. Luce más como tema de la sociedad civil, de brindar más apoyo económico y social a madres desprotegidas.

Desincentivar todo temor para la mujer embarazada al elevar al máximo todos los motivos para considerar como positivo el alumbramiento, parece la opción que salvaría más vidas, de los niños y las madres, creo yo, sin contar un beneficio inesperado: que haya más jóvenes que puedan pagar nuestra pensión (¡Ojo: Gobierno!). Queremos retirarnos con un pago decoroso, pero ¿quién pagará por ello? La vaca apesta, pero nos gusta la leche. ¡Vaya que hay derechos que cuestan! Irónico sería que los países abortistas terminen por quitarnos a nuestros jóvenes y madres, ¿o ya lo hacen?

Como nunca, aplica la frase “nadie sabe para quién trabaja”. El derecho al aborto, en términos conspirativos, ¿sólo beneficia a las mujeres o a los intereses de parejas abusadoras, de Planned Parenthood, de políticos de izquierda y de los WASP (blancos anglosajones protestantes) que prefieren la eliminación sistemática de otras culturas? ¿Quién lo sabe? Con un tema tan complejo, no se ve que esta controversia termine pronto.

Administrador financiero

agusperezr@hotmail.com