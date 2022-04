Por: Laura Patricia Contreras

En días pasados, los ministros integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutieron una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores y senadoras de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, en la que se planteó la contradicción entre diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En específico, esta acción de inconstitucionalidad fue presentada en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la mencionada ley, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, los artículos modificados y sobre los cuales versó la discusión fueron: 3°, fracciones V, XII, XII bis y XIV, 4°, fracciones I y VI, 26, 35, 53, 101 y 108, fracciones V y VI.

No obstante, no se alcanzó la mayoría calificada por parte de los ministros de la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de estos artículos a pesar de que éstos atentan con lo establecido por diversos preceptos consagrados en nuestra carta magna, pues se limita el acceso a un medio ambiente sano, viola los principios básicos de legalidad, atenta contra el libre mercado y la autonomía.

Un medio ambiente sano es un derecho del que todas y todos debemos gozar ya que es fundamental para nuestro desarrollo y bienestar, sin embargo, con la validez de los artículos referentes continuarán teniendo preferencia las plantas generadoras de CFE, las cuales son obsoletas, caras y contaminantes, con lo que además se transgreden los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia ambiental.

El principio de legalidad es fundamental pues hace referencia a actuar con apego a derecho, es decir, conforme a lo establecido por la propia ley, sin embargo, la LIE atenta contra los principios básicos de legalidad pues plantea medidas retroactivas que generan inseguridad jurídica al establecer la posible revocación de permisos de autoabastecimiento otorgados bajo supuesto fraude a la ley, sin embargo, ante ese escenario de declarar la validez de los artículos referentes deja la puerta abierta a que sean impugnados a través de amparos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó “Que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, refiriéndose a los ministros para que éstos accedieran a demostrar que defienden el “interés del pueblo” y no de los particulares, bajo esta amenaza a algunos de ellos no les quedó más que votar por la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual es una ley retrógrada. Le recuerdo al presidente que la ley sí es ley a la cual debe apegarse pues al inicio de su mandato protestó guardar y hacer guardar la constitución.

Como parte de la oposición pero sobre todo de la nación, le demandamos respetar lo establecido en nuestra ley suprema; a todas luces nos encontramos con un Poder Judicial sometido a los caprichos de una sola persona. No ha sido suficiente con tener en el Poder Legislativo una mayoría subordinada y fielmente obediente, la cual no ve por lo que los mexicanos necesitan y sólo atiende las órdenes de su líder. Ahora también el Poder Judicial se suma a la cerrazón.

Por todo lo anterior, las y los legisladores de la oposición desde el Congreso de la Unión velamos por el futuro de nuestro país y refrendamos nuestro compromiso con la defensa de las libertades económicas y los derechos de la ciudadanía a gozar de un medio ambiente sano y al acceso a energías limpias y a bajo costo.